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21.06.2019
Военное обозрение

Названо иранское средство ПВО, которым был сбит БПЛА США

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Тегеран сбил американский стратегический беспилотный аппарат RQ-4 Global Hawk при помощи новой системы ПВО иранской разработки. Об этом заявляет иранское государственное информационное агентство Fars.

Источник изображения: topwar.ru

Иранское агентство FARS опубликовало информацию о том, что американский БПЛА, сбитый сегодня местными ПВО, был уничтожен посредством системы противовоздушной обороны местной разработки "Хордад-15".

Тегеран утверждает, что Global Hawk нарушил воздушное пространство страны в районе Кухе Мубарак в провинции Хормозган, близ Персидского залива, после чего силы противовоздушной обороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР) перехватили БПЛА и уничтожили его посредством новой системы ПВО.

В опубликованных подробностях инцидента КСИР утверждает, что БПЛА взлетел с одной из баз США, расположенной в южной части Персидского залива. На нем была отключена система опознавания. БПЛА направился в направлении иранского порта Чабахар (юго-восток Ирана). Эту информацию публикует агентство Tasnim.

Инцидент произошел в районе Ормузского пролива: этот стратегический участок критически важен для судоходства в регионе.

"Хордад-15" стал поступать в войска в начале июня

Информация о принятии на вооружение Корпусом Стражей Исламской Революции системы ПВО "Хордад-15" появилась в начале июня. Утверждается, что новый комплекс противовоздушной обороны способен пеленговать различные типы целей на расстоянии 150 км. Определять и отслеживать малозаметные цели "Хордад-15" может в радиусе 85 км, а сбивать их – в радиусе 45 км.

Новая система ПВО также сопряжена с ракетами дальнего радиуса действия "Сайяд-3". Кроме того, она способна одновременно перехватит до 6 целей, а скорость ее развертывания – менее 5 минут.

Обстановка обостряется

На протяжении последних дней обстановка в Персидском заливе последовательно накалялась. США и их союзники, включая Саудовскую Аравию и Великобританию, последовательно обвиняют Тегеран в атаке против нефтяных танкеров, совершенной 13 июня.

В ходе расследования было объявлено, что атаку подобного уровня координации "способны совершить только государственные структуры". Впоследствии Вашингтон предъявил общественности видеозапись, на которой, согласно утверждениям американцев, изображен процесс изъятия бойцами КСИР неразорвавшейся магнитной мины.

Обе стороны на данный момент утверждают, что не хотят переводить конфликт на военные рельсы.

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Иран
Саудовская Аравия
США
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