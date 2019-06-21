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21.06.2019
ТАСС

Путин: РФ остается в лидерах по современному вооружению, несмотря на сокращение расходов

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Пуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат"
Пуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".
Источник изображения: © Russian Defense Ministry Press Service via AP

При этом, по мнению президента, мощь государства в первую очередь определяется не военным потенциалом, а экономикой

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Россия удерживает лидерство в создании современного вооружения, несмотря на последовательное сокращение военных расходов. Об этом сообщил во время прямой линии президент РФ Владимир Путин.

"Но что самое любопытное, наверное, мы единственная великая военная держава, а это так и есть, которая сокращается военные расходы. У нас в 2017 году было 3,4% ВВП, это немало для нас. В 2018-м - уже три с небольшим, в 2019-м - это уже меньше трех - 2,9%, в следующем году уже будет 2,87%, в 2021-м - 2,8%. У нас тренд на сокращение военных расходов. Ни одна большая страна этого не делает, но что любопытно и на что мы должны, безусловно, обратить внимание и чем мы должны гордиться, это то, что, несмотря на эти достаточно скромные военные расходы, мы обеспечиваем не только военный и ядерный паритет, но оказываемся еще на два шага впереди наших конкурентов", - сказал Путин.

Президент согласен, что мощь государства в первую очередь определяется не вооружением, а экономикой.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
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