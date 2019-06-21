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21.06.2019
Российская газета

Северный флот испытал гигантскую подлодку

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Источник изображения: rg.ru

Атомная подводная лодка Северного флота "Дмитрий Донской" прошла испытания в Белом море после заводского ремонта.

- В течение нескольких дней тяжелый подводный крейсер отрабатывал маневрирование и отдельные элементы курса боевой подготовки. В ходе испытаний была проверена работа механизмов, систем и комплексов корабля, проведены замеры максимальной скорости подводного и надводного хода. Также корабль отработал погружение на глубину 200 метров и маневрирование под водой, - рассказали ТАСС в пресс-службе Северного флота.

"Дмитрий Донской" - первый подводный ракетоносец проекта 941 "Акула" и единственная подлодка этого класса, остающаяся на вооружении ВМФ России. "Акулы" - самые большие подлодки в мире: длина корабля 172 метра, полное водоизмещение 48 тысяч тонн. Высота - с девятиэтажный дом, из-за чего "Акулы" получили прозвище "девятиэтажная подлодка". Штатным вооружением 941-го проекта были 20 баллистических ракет Р-39, "Дмитрий Донской" переоборудован для испытаний ракет "Булава" - ими оснащаются АПЛ типа "Борей".


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Дмитрий Донской
Проекты
941 Акула
Военные учения
СФ
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