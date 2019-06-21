В СМИ заявлено о возможной утилизации ПЛ "Запорожье"

Министерство обороны Российской Федерации собирается массово утилизировать старые дизельные подлодки проекта 877, эсминцы "Сарыч" и Большой противолодочный корабль. От этом стало известно из информации, размещенной на сайте Госзакупок.

Источник изображения: topwar.ru

Не менее трех эсминцев проекта 956 "Сарыч", несколько дизельных подлодок проектов 877 и 956, Большой противолодочный корабль проекта 1134Б "Беркут-Б", а также несколько других кораблей пойдут под нож в 2019-2020 года.

На данный момент общая стоимость работ оценивается в 516 миллионов рублей. Информацию об этом публикует информационные агентство "Интерфакс".

"Интерфакс" обращает внимание на то, что в тендере не обозначено, какие именно корабли идут на металлолом, однако осенью 2017 года был представлен контракт на утилизацию эсминцев "Сарыч" под заводскими номерами 870 и 874 - "Гремящий", до 14 сентября 1988 года — "Ведущий" (списан в декабре 2006 года), и "Гремящий" (до 9 декабря 2007 года — "Безудержный", списан в 2012 году). Утилизация этих кораблей должна была быть завершена в начале ноября 2018 года.

Информационное агентство также обращает внимание на еще один лот, относящийся субмарине проекта 641. В тендере не указано, о какой именно подлодке идет речь, однако после воссоединения с Крымом в 2014 году России перешла украинская подводная лодка "Запорожье", построенная по этому проекту. Ранее ее планировали переоборудовать в музей.