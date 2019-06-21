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21.06.2019
ТАСС

Французский астронавт Тома Песке признался, что мечтает полететь на Луну

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Тома Песке
Тома Песке
Источник изображения: © nasa.gov

"Раньше моим пунктом назначения была МКС, сегодня моим ближайшим пунктом назначения может стать Луна", - рассказал Песке

ПАРИЖ, 20 июня. /ТАСС/. Французский астронавт Тома Песке, посетивший в среду Парижский авиационно-космический салон, рассказал, что мечтает совершить полет на Луну. В этом он признался в интервью интернет-изданию 20minute, которое было посвящено 50-летию первой высадки астронавтов на естественный спутник Земли.

Песке отметил, что отправиться когда-нибудь на Луну - его "большая мечта". "Это действительно следующий объявленный этап в освоении человеком космоса, - сказал 41-летний астронавт. - Сейчас, когда Международная космическая станция (МКС) построена и работает на полную мощность, мы будем эксплуатировать ее настолько долго, насколько это будет возможно, до конца 2020-х годов". "В то же время мы начнем следующую фазу, которая означает возвращение на Луну. И это не просто установить флаг, вернуться на Землю и сказать, что мы выиграли гонку. Нет, мы действительно отправимся на Луну, чтобы остаться там", - подчеркнул Песке.

На вопрос, думает ли он, что может стать одним из космонавтов, которые будут отправлены с миссией на Луну, Песке ответил утвердительно. "Соединенные Штаты заявили, что хотят отправить человека на Луну в 2024 году. Даже если это займет несколько лет, до 2030 года в сотрудничестве с Европейским космическим агентством у нас будут астронавты на этом спутнике Земли. Это означает, что у европейцев есть шанс отправиться на Луну до конца 2030-х годов, и, возможно, мне доведется принять участие в этом приключении", - сказал Песке.

Он отметил, что во время пребывания на МКС часто наблюдал за Луной. "Однажды я сделал красивую фотографию, когда мы увидели Луну, появляющуюся из-за горизонта Земли, - рассказал французский астронавт. - Раньше моим пунктом назначения была МКС, сегодня моим ближайшим пунктом назначения может стать Луна".

Песке и российский космонавт Олег Новицкий отправились к МКС в составе экипажа миссии 50/51 с американкой Пегги Уитсон на корабле "Союз МС-03" с космодрома "Байконур" в ноябре 2016 года. На Землю Новицкий и Песке вернулись вместе после 197 дней, проведенных на станции, в июне 2017 года.

Первая высадка человека на Луну была осуществлена 21 июля 1969 года. На борту корабля Apollo-11 находились Нил Армстронг, Майкл Коллинз и Эдвин Олдрин. Астронавты установили в юго-западной части Моря Спокойствия флаг США, разместили комплект научных приборов и собрали более 21 кг образцов грунта.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
США
Франция
Компании
ESA (ЕКА)
Проекты
Байконур
ИТ
Луна
МКС
Союз ПКК
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