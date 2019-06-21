Поставки С-400 в Турцию могут начаться в начале июля - Bloomberg

Стамбул. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Турция, вероятно, начнет получать российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 уже в первую неделю июля, передает агентство Bloomberg со ссылкой на двух представителей турецких властей, пожелавших остаться анонимными.

Как подчеркивает агентство, его источники напрямую связаны как с процессом покупки С-400, так и с планированием сроков их поставок в Турцию.

В минувший вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара уже в скором времени рассчитывает получить от РФ ЗРС С-400. "Это завершенное дело для нас, в скором времени мы получим наш заказ", - приводит агентство "Анадолу" слова Эрдогана об С-400.

7 мая российский источник сказал "Интерфаксу", что подготовку турецких военных для эксплуатации С-400 планируется начать в июне.

24 апреля глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил агентству, что первые поставки систем С-400 Турции запланированы на июль.

Министр обороны Турции Акар в марте заявлял, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.