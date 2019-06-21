Войти
21.06.2019
Интерфакс-АВН

Поставки С-400 в Турцию могут начаться в начале июля - Bloomberg

560
0
0
Заступление на боевое дежурство расчетов зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" 18-го гвардейского зенитного ракетного полка 31-й дивизии ПВО
Заступление на боевое дежурство расчетов зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" 18-го гвардейского зенитного ракетного полка 31-й дивизии ПВО.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/mil.ru

Стамбул. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Турция, вероятно, начнет получать российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 уже в первую неделю июля, передает агентство Bloomberg со ссылкой на двух представителей турецких властей, пожелавших остаться анонимными.

Как подчеркивает агентство, его источники напрямую связаны как с процессом покупки С-400, так и с планированием сроков их поставок в Турцию.

В минувший вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара уже в скором времени рассчитывает получить от РФ ЗРС С-400. "Это завершенное дело для нас, в скором времени мы получим наш заказ", - приводит агентство "Анадолу" слова Эрдогана об С-400.

7 мая российский источник сказал "Интерфаксу", что подготовку турецких военных для эксплуатации С-400 планируется начать в июне.

24 апреля глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил агентству, что первые поставки систем С-400 Турции запланированы на июль.

Министр обороны Турции Акар в марте заявлял, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Эрдоган Реджеп
Похожие новости
17.06.2019
Поставки С-400 в Турцию могут начаться уже в первой половине июля - Эрдоган
17.05.2019
Поставка С-400 Турции может начаться в июне, заявляют в Анкаре
15.05.2019
Турция намерена придерживаться договоренностей о покупке российских С-400 - парламентарий
22.08.2018
Исполнение контракта на поставку С-400 в Турцию начнется в 2019 году
16.05.2018
Спрос на взлете
13.09.2017
Президент Турции заявил, что Анкара внесла залог за российские ЗРС С-400
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.06 13:59
  • 2
Эволюция военной мысли США может предполагать применение ядерных боезарядов малой мощности на поле боя - Рябков
  • 21.06 13:55
  • 35
Новое оружие: в России могут появиться электромагнитные боеприпасы
  • 21.06 13:47
  • 2
Шойгу: ПРО Москвы модернизируют к 2022 году
  • 21.06 13:46
  • 17
The National Interest (США): мы выяснили, что именно Россия думает о китайском малозаметном истребителе J-20
  • 21.06 13:38
  • 3
Европа завидует российскому Су-57
  • 21.06 12:47
  • 6
National Interest попытался отыскать у J-20 русскую "ДНК"
  • 21.06 12:43
  • 24
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 21.06 12:33
  • 12
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 21.06 12:20
  • 1
Туристы отправятся на МКС в 2021 году
  • 21.06 11:02
  • 15
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 21.06 11:00
  • 2
Самолет-амфибия Бе-200ЧС будет поставляться в США с 2020 года
  • 21.06 10:19
  • 15
Asia Times (Гонконг): Россия — по-прежнему слабейшая из сверхдержав
  • 21.06 03:11
  • 6
Су-57 вооружат быстрее
  • 21.06 02:58
  • 1
Превзойти всех: в Минобороны рассказали о новейшем вооружении Су-57
  • 21.06 00:29
  • 11
Модернизированный носитель "Калибров" фрегат "Маршал Шапошников" уйдет в море к концу года