США не могут определиться с министром обороны

Минобороны США ещё долгое время будет работать под руководством исполняющего обязанности министра. Вчера, 19 июня, портал militarytimes.com сообщил о том, что Патрик Шанахан отозвал свою кандидатуру на пост министра обороны США.

Шанахан возглавил Минобороны в качестве исполняющего обязанности министра и заменил на этом посту Джеймса Мэттиса. По словам американского президента Дональда Трампа, Шанахан хорошо проявил себя и достоин занять кресло главы военного ведомства. В мае Трамп официально назначил Шанахана министром обороны — это решение ожидало подтверждения Сената США, но не дождалось.

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан. Источник изображения: militarytimes.com

Вчера стало известно, что новым исполняющим обязанности министра обороны США станет Марк Эспер — министр армии США. "Я благодарю Патрика Шанахана за его выдающуюся службу и объявляю о том, что министр Армии Марк Эспер станет новым исполняющим обязанности министра обороны. Я знаю Марка и не сомневаюсь, что он отлично справится с работой", — написал Дональд Трамп в своём официальном Twitter-аккаунте.

Официальной версией отказа Шанахана от должности стали семейные проблемы. "Безопасность и благополучие семьи — мой главный приоритет. Я хотел бы стать министром обороны, но не в ущерб тому, чтобы быть хорошим отцом", — заявил Шанахан.