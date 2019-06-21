"Слухи о "Боинге": в Малайзии вступились за Россию
Власти Малайзии считают доказательства по MH17 "слухами"
Малайзийский премьер Мохаммад Махатхир заявил, что расследование крушения Boeing MH-17 над Донбассом "политическое". Он отметил, что Куала-Лумпур расстроен попытками Запада возложить всю вину на Россию еще до начала расследования, и потребовал доказательств. Пока что, по мнению политика, есть только "слухи". Накануне представитель следствия назвал четырех подозреваемых, в их числе только россияне и сторонники ДНР.
Политически мотивированным назвал премьер-министр Малайзии Мохаммад Махатхир расследование о крушении Boeing 777 Malaysian Airlines над Донбассом. Это заявление он сделал по итогам презентации Совместной следственной группы (JIT), передает НСН.
Махатхир добавил, что российскую сторону обвинили еще до начала расследования катастрофы. Кроме того, он потребовал более весомых подтверждений.
"До сих пор нет никаких доказательств, только слухи", - подытожил малайзийский премьер.
Накануне представитель JIT Вильберт Паулиссен заявил, что у России есть "вся информация" о крушении "Боинга", но Москва якобы отказывается помогать следствию.
"Мы знаем - у нас сейчас есть информация и доказательства, что Российская Федерация имеет отношение к этой трагедии, к этому преступлению, в той или иной степени", - отметил он.
Прокурор Нидерландов Фред Вестербеке в свою очередь подчеркнул, что JIT ждет подтверждений - действительно ли попавшие на видео ракетные установки были из России и где они находились в июле 2014 года в момент авиакатастрофы.
"Уже год мы ставим этот вопрос, и Российская Федерация на него не отвечает", - отметил прокурор.
Вину за сбитый самолет JIT возложила на троих россиян и одного украинца - в их числе бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков (Гиркин).
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Патрушев заявил, что расследование крушения Boeing MH-17 было проведено "нелепо", передает ФАН.
По словам секретаря Совбеза, Россия заинтересована в том, чтобы объективная картина произошедшего с рейсом MH17 была восстановлена. По его мнению, со временем правда будет установлена: "кто это сделал, с какими интересами и почему".
"Сейчас мы не видим такой информации", - подчеркнул секретарь СБ РФ. Он также добавил, что Москва передала следствию объективные данные, однако JIT не принимает их во внимание.
31 мая премьер-министр Малайзии Мохаммад Махатхир уже заявил, что европейское расследование авиакатастрофы Boeing 777 рейса MH-17 компании Malaysian Airlines над Донбассом является "излишне политизированным".
"Они [Нидерланды] обвиняют Россию, но где доказательства? Мы знаем, что ракета, которая сбила самолет, была российского типа, но она также могла быть сделана на Украине. Похоже, [идея] концентрировалась на том, чтобы попытаться возложить вину на русских", - заявил политик.
Авиакатастрофа Boeing 777 Malaysia Airlines произошла в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года в 16:20 по местному времени. Самолет следовал рейсом MH17 по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту судна, большинство из них были гражданами Нидерландов, среди них - много несовершеннолетних.
После публикации итогов работы нидерландской следственной группы официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва разочарована отсутствием изменения в расследовании крушения Boeing MH17. По мнению МИД РФ, выводы прокуратуры Нидерландов подтверждают предвзятость и политическую подоплеку этого дела.
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков подчеркнул, что российские зенитные ракетные комплексы "Бук-М1-2" не пересекали границу между Россией и Украиной, равно как и зенитно-ракетные комплексы других моделей и систем. Ракета, которой был сбит самолет, действительно была сделана в Москве - но еще в советское время. После развала СССР эта ракета оказалась на территории Украины.
Иван Апулеев
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