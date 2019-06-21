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21.06.2019
Газета.ru

"Слухи о "Боинге": в Малайзии вступились за Россию

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Источник изображения: gazeta.ru

Власти Малайзии считают доказательства по MH17 "слухами"

Малайзийский премьер Мохаммад Махатхир заявил, что расследование крушения Boeing MH-17 над Донбассом "политическое". Он отметил, что Куала-Лумпур расстроен попытками Запада возложить всю вину на Россию еще до начала расследования, и потребовал доказательств. Пока что, по мнению политика, есть только "слухи". Накануне представитель следствия назвал четырех подозреваемых, в их числе только россияне и сторонники ДНР.



Политически мотивированным назвал премьер-министр Малайзии Мохаммад Махатхир расследование о крушении Boeing 777 Malaysian Airlines над Донбассом. Это заявление он сделал по итогам презентации Совместной следственной группы (JIT), передает НСН.

"Мы очень расстроены, потому что с самого начала это стало политическим вопросом, заключающимся в том, как обвинить Россию в правонарушении", - подчеркнул политик.

Махатхир добавил, что российскую сторону обвинили еще до начала расследования катастрофы. Кроме того, он потребовал более весомых подтверждений.

"До сих пор нет никаких доказательств, только слухи", - подытожил малайзийский премьер.

Накануне представитель JIT Вильберт Паулиссен заявил, что у России есть "вся информация" о крушении "Боинга", но Москва якобы отказывается помогать следствию.

"Мы знаем - у нас сейчас есть информация и доказательства, что Российская Федерация имеет отношение к этой трагедии, к этому преступлению, в той или иной степени", - отметил он.

Паулиссен также заявил, что "отсутствие доказательств не является доказательством их отсутствия". По его словам, ракетная установка "Бук" была переброшена из России, которая "причастна в той или иной степени".

Прокурор Нидерландов Фред Вестербеке в свою очередь подчеркнул, что JIT ждет подтверждений - действительно ли попавшие на видео ракетные установки были из России и где они находились в июле 2014 года в момент авиакатастрофы.

"Уже год мы ставим этот вопрос, и Российская Федерация на него не отвечает", - отметил прокурор.

Вину за сбитый самолет JIT возложила на троих россиян и одного украинца - в их числе бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков (Гиркин).

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Патрушев заявил, что расследование крушения Boeing MH-17 было проведено "нелепо", передает ФАН.

"Мы не видим каких-либо доказательств, которые подтверждают то, что они сказали. И вообще расследование проведено, на мой взгляд, нелепо", - отметил он.

По словам секретаря Совбеза, Россия заинтересована в том, чтобы объективная картина произошедшего с рейсом MH17 была восстановлена. По его мнению, со временем правда будет установлена: "кто это сделал, с какими интересами и почему".

"Сейчас мы не видим такой информации", - подчеркнул секретарь СБ РФ. Он также добавил, что Москва передала следствию объективные данные, однако JIT не принимает их во внимание.

31 мая премьер-министр Малайзии Мохаммад Махатхир уже заявил, что европейское расследование авиакатастрофы Boeing 777 рейса MH-17 компании Malaysian Airlines над Донбассом является "излишне политизированным".

"Они [Нидерланды] обвиняют Россию, но где доказательства? Мы знаем, что ракета, которая сбила самолет, была российского типа, но она также могла быть сделана на Украине. Похоже, [идея] концентрировалась на том, чтобы попытаться возложить вину на русских", - заявил политик.

По словам Мохамада, конкретных фактов в подтверждение тезиса о виновности Российской Федерации представлено не было. Премьер призвал допустить его страну к расшифровке "черных ящиков" разбившегося самолета.

Авиакатастрофа Boeing 777 Malaysia Airlines произошла в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года в 16:20 по местному времени. Самолет следовал рейсом MH17 по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту судна, большинство из них были гражданами Нидерландов, среди них - много несовершеннолетних.

После публикации итогов работы нидерландской следственной группы официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва разочарована отсутствием изменения в расследовании крушения Boeing MH17. По мнению МИД РФ, выводы прокуратуры Нидерландов подтверждают предвзятость и политическую подоплеку этого дела.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков подчеркнул, что российские зенитные ракетные комплексы "Бук-М1-2" не пересекали границу между Россией и Украиной, равно как и зенитно-ракетные комплексы других моделей и систем. Ракета, которой был сбит самолет, действительно была сделана в Москве - но еще в советское время. После развала СССР эта ракета оказалась на территории Украины.


Иван Апулеев

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