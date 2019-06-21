Все по правилам: Москва отвергла обвинения Японии

Москва опровергла обвинение в нарушении воздушного пространства Японии

Минобороны России опровергло заявления Японии о том, что российские самолеты Ту-95 МС нарушили японское воздушное пространство. Российское ведомство объяснило, что самолеты выполняли плановый полет, и на отдельных участках маршрута их сопровождали истребители ВВС Японии.

В Минобороны России заявили, что российские самолеты Ту-95 МС не нарушали границ других государств. В военном ведомстве отметили, что это был плановый полет над нейтральными водами, продолжительность которого составила более 14 часов. На отдельных участках маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-2 и F-15 ВВС Японии, сообщили в министерстве.

Ранее министерство обороны Японии обвинило российские бомбардировщики Ту-95 во вторжении в японское воздушное пространство. Причем там утверждают, что это происходило дважды.

По данным военного ведомства, в первый раз два бомбардировщики пересекли воздушную границу Японии в 8:56 утра по местному времени (2:56 мск) в районе префектуры Окинава.

Во второй раз это произошло в 10:23 (4:23 мск) к югу от Токио в Тихом океане, близ острова Хатидзёдзима. В этот раз бомбардировщик был один.

На перехват бомбардировщика в небо поднялись истребители японских ВВС.

В конце мая аналогичное обвинение России предъявили эстонские военные. "В минувшую субботу [18 мая] самолет Ту-154, принадлежащий Военно-морскому флоту России, вошел в воздушное пространство в районе острова Вайндло без разрешения", - указали в сообщении.

Силы обороны страны уверены, что самолет находился в воздушном пространстве страны менее минуты. По их данным, в это время транспондер, отвечающий за опознавание сигналов, у него был включен. В пресс-службе ведомства отметили, что у Ту-154 был план полета, и он не выходил на радиоконтакт с эстонскими службами воздушного движения.

Из-за этого МИД Эстонии вызвал посла России и передал ему ноту. В эстонском генштабе отметили, что это нарушение воздушной границы российским самолетом стало первым в текущем году.

Но в России такие обвинения категорически отвергли. Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин сообщил ФАН, что российская сторона не нарушала нормы международного права. При этом Эстония, по его мнению, раскручивает антироссийскую истерию, активно участвуя в военных учениях НАТО в Прибалтике. Он отметил, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд, приезжавшая незадолго до этого по своей инициативе в Россию, ведет двойственную политику - ее слова расходятся с ее действиями.

"Именно она выступила против того, чтобы российская делегация работала в составе Парламентской ассамблея Совета Европы. Она ранее говорила, что поездка в Москву была продуктивной, хорошей и прочее, а в результате своими действиями она демонстрирует диаметрально противоположную позицию. Мы наблюдаем за агрессивной антироссийской истерией", - обратил внимание Швыткин.

Российское оборонное ведомство до этого неоднократно подчеркивало, что

все полеты самолетов ВКС России выполнялись и по-прежнему выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без нарушения границ других государств.

Тем не менее обвинения в адрес России в нарушении воздушного пространства звучат довольно часто. В январе шведские вооруженные силы заявили, что три российских военных самолета нарушили воздушное пространство Швеции.

По информации шведских военных, 19 января российский Ил-20 совершил полет над Балтийском морем в сопровождении двух истребителей типа Су-27 Flanker. Самолеты на время без разрешения вошли в воздушное пространство к югу от города Карлсхамн в провинции Блекинге, сообщили в Стокгольме.

Вооруженные силы Швеции оценили произошедшее как нарушение, и сообщили об инциденте правительству.

В российском Минобороны в ответ заявили, что самолеты ВКС во время полетов не нарушают границ других государств. "Все полеты выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства", - отметили в оборонном ведомстве.

Там подчеркнули, что экипажи ВКС регулярно выполняют плановые полеты над акваторией Балтийского моря с материковой части России в Калининградскую область и обратно.

Одновременно с этим Минобороны России сообщило, что над нейтральными водами Балтийского моря у российской границы был зафиксирован самолет-разведчик Швеции Gulfstream. Впрочем, в ведомстве не уточнили, когда именно это произошло. "Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне", - приводит "РИА Новости" сообщение министерства.

Отмечается, что после того как иностранный самолет удалился от границы, истребитель РФ вернулся на аэропорт базирования.

Лидия Мисник