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21.06.2019
ЦАМТО

Bharat Dynamics Limited поставит партию торпед ВМС Индии

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Фрегат проекта 11356
Фрегат проекта 11356 (типа Talwar) ВМС Индии.
Источник изображения: ВМС Индии

ЦАМТО, 20 июня. Минобороны Индии подписало с государственной компанией Bharat Dynamics Limited (BDL) контракт стоимостью 11,87 млрд. рупий (170,7 млн. долл.) на поставку тяжелых противолодочных торпед "Варунастра", которыми будет оснащены боевые корабли ВМС страны.

Как указано в заявлении компании от 13 июня, подписанный двумя днями ранее контракт предусматривает поставку корабельных торпед в течение следующих 42 месяцев. Хотя BDL не раскрывает количество заказанных боеприпасов, по данным источников Jane's Defence Weekly, компания поставит 73 торпеды и рассчитывает на получение дополнительных заказов.

По данным BDL, торпеды длиной 7,6 м и массой 1500 кг будут собраны подразделением компании в Висакхапатнаме совместно с Организацией оборонных исследований и разработок МО Индии (DRDO). Масса боевой части торпеды - 250 кг, дальность пуска - 20 км. Доля национальных компонентов составит 95%.

Торпеда "Варунастра" развивает максимальную скорость 38 узлов, оснащена системой наведения на основе GPS. По данным индийских источников, стоимость каждой торпеды составляет около 120 млн. рупий.

Индия также планирует экспортировать данные торпеды во Вьетнам. Это предложение обсуждалось в ходе визита бывшего министра обороны Индии Манохара Паррикара в Ханой в середине 2016 года.

Торпеды "Варунастра" предназначены для оснащения эсминцев класса "Раджпут", "Калькутта" и "Дели", фрегатов класса "Тальвар" и корветов класса "Каморта". Индия также работает над созданием версии торпеды для оснащения подводных лодок. Их предполагается применять на ДЭПЛ класса "Кило".

Кроме того, Министерство обороны Индии заявило о готовности разрешить экспорт торпед "Варунастра" "дружественным странам", включая Бангладеш, Шри-Ланку и Объединенные Арабские Эмираты.

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Вьетнам
Индия
ОАЭ
Шри-Ланка
Компании
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Проекты
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