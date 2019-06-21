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21.06.2019
ЦАМТО

Компания UVision демонстрирует в Ле Бурже новые барражирующие боеприпасы линейки Hero

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"БПЛА-камикадзе" Hero-30
"БПЛА-камикадзе" Hero-30.
Источник изображения: UVision

ЦАМТО, 20 июня. Израильская компания UVision Air Ltd. на авиасалоне в Ле Бурже представила многоцелевую пусковую установку барражирующих боеприпасов Hero-400EC, которая может размещаться на различных наземных и морских платформах.

На выставке также представлена усовершенствованная версия барражирующего боеприпаса Hero-120 с более мощной многоцелевой боевой частью.

Благодаря большой дальности и продолжительности полета Hero-400EC может быть безопасно запущен на удалении от противника с применением модульной мультиконтейнерной пусковой установки, установленной на наземной или морской платформе. При весе 650 кг с шестью барражирующими боеприпасами, система также может быть развернута на передовых позициях и управляться дистанционно. Заказчик получает возможность выбора варианта с 4-12 боеприпасами, которые могут храниться, перевозиться и запускаться из герметичных контейнеров.

Hero-400EC - это высокоточный барражирующий боеприпас большой дальности с низкой акустической, визуальной и тепловой сигнатурой, позволяющий обнаруживать, сопровождать и поражать статические и движущиеся цели с высокой точностью, скрытностью и минимальным побочным ущербом. Высокая точность нанесения ударов, увеличенная до 2 часов продолжительность полета и многоцелевая боевая часть (бетонобойная, противотанковая, противопехотная), позволяют поражать цели различных типов.

Высокая маневренность Hero-400EC позволяет отказаться от нанесения удара в ходе полета к цели и автоматически возвратиться в режим барражирования. При отсутствии цели боеприпас может возвратиться на базу и выполнить посадку с помощью парашюта.

Новая конфигурация Hero-120 - малоразмерный модульный барражирующий боеприпас, который может оснащаться мощными многоцелевыми боевыми частями. Многофункциональная система с улучшенными аэродинамическими характеристиками позволяет наносить удары по защищенным целям (транспортные средства, танки, укрепленные сооружения) и живой силе на средней дальности в населенных пунктах с минимальным побочным ущербом.

Боеприпас может выполнять полет на высокой скорости в зону барражирования и выполнять патрулирование на низкой скорости, обеспечивая мгновенное реагирование на чувствительные ко времени цели. Компактный и маневренный аппарат может находиться в воздухе более часа и поражать цели на дальностях до 40 км под различными углами.

Обладая низкими акустической, визуальной и тепловой сигнатурой, оснащенный стабилизированной дневной/ночной станцией наблюдения и улучшенным каналом передачи данных, Hero-120 существенно увеличивает ситуационную осведомленность командования. В Hero-120 интегрированы функция отказа от атаки в полете и перенацеливания.

Как заявлено, Hero-120 предлагается по доступной стоимости и позволяет экономить средства благодаря возможности посадки с использованием парашюта с поставленной на предохранитель боевой частью.

На выставке в Ле Бурже UVision также представила другие боеприпасы линейки Hero и тренажер подготовки к их применению.

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