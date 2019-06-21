Польша предложила Украине "помощь" в виде объединения ГТС

В Польше выступили с предложением по "оказанию помощи" украинской газотранспортной системе. Отмечается, что в случае реализации проекта "Северный поток-2" интерес Европы к транзиту газа из России через территорию Украины может существенным образом снизиться.

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Соответственно, это приведёт к резкому снижению доходов в бюджет Украины – сократятся поступления за транзитные поставки.

В польском правительстве считают, что для Украины было бы выгодно объединить свою ГТС с газотранспортной системой Польши.

Представитель кабмина Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский говорит следующее:

Польша готова запустить ветку газопровода, которая соединила бы польскую ГТС с украинской в Германовицах. В итоге пропускная способность ветки составит около 2 млрд кубометров в год.

По словам Наимского, "это не так много, но украинцы могли бы рассмотреть вариант помощи от нас".

По последним данным, из Польши в Киев уже направлено соответствующее предложение.

Официально о доле Польши в предлагаемом проекте не сообщается, но понятно, что Польша фактически хочет стать страной, которая будет распоряжаться транзитным газом, идущим через Украину.