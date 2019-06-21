Москве – Сирия, Вашингтону – Иран?

Какой план ближневосточного урегулирования может обсуждаться в Иерусалиме

В Иерусалиме готовится встреча США, России и Израиля по Сирии. Возможно возникнет еще одна "тройка" по сирийскому урегулированию. Две "тройки", уже "шестерка", могут оказаться в целом более продуктивным форматом, чем женевский процесс и даже российско-турецко-иранская группа, поскольку охватывают всех ключевых "игроков" на сирийской сцене и даже на всем Ближнем Востоке.

В настоящее время в Сирии сложилась тупиковая ситуация ("Сирия между патом и цугцвангом", "ВПК" №23, 2019). Любая попытка военным путем изменить сложившиеся границы между зонами чревата прямым военным столкновением ведущих глобальных и региональных центров силы. К настоящему времени ресурс военных средств разрешения сирийского конфликта можно считать исчерпанным. Конечно не в военно-стратегическом отношении – тут все в порядке, а в военно-политическом. Такое положение связано с тем, что интересы главных игроков на сирийской сцене носят антагонистический характер. Даже малейшая уступка чревата значительными геостратегическими и политическими потерями.

Теоретически, США, имея возможность в короткие сроки создать на сирийском ТВД группировку, главным образом флота и авиации, обладающую подавляющим превосходством над российской, могли бы в ходе короткой операции разгромить наши войска и далее оказаться, что называется, на коне. Но, несмотря на грозную риторику, сегодня к этому не готовы. Военные провалы в Ираке и Афганистане, по всей видимости, сформировали в американском обществе некое подобие вьетнамского синдрома или обновили его.

“Военные провалы в Ираке и Афганистане сформировали в американском обществе некое подобие вьетнамского синдрома”

События в Сирии показали, что такая операция со стороны США при условии создания подавляющего перевеса в силах может закончиться успешно. Тем более, что "малая война" против России на территории третьей страны в американском военно-экспертном сообществе обсуждается открыто. Однако даже в таком противоборстве потери неизбежны, причем нешуточные. А это совершенно неприемлемо для американской элиты, переживающей не лучшие времена.

В итоге, похоже, начались активные поиски путей выхода из сложившейся ситуации – мировые СМИ активно обсуждают весть о возможной встрече в Иерусалиме трех ключевых фигур: секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, советника президента США по безопасности Джона Болтона и советника по нацбезопасности Израиля Меира Бен-Шаббата. Следует подчеркнуть, что о такой встрече ведущие мировые эксперты в области политологии высказывались как о практически невозможной. Ведь слишком глубоки противоречия между Россией и США. Отмечалось, что подобные переговоры могут серьезно осложнить отношения в другой, уже устоявшейся, тройке по Сирии – Россия, Турция, Иран. Тем не менее, когда инициатор встречи – премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху предложил президентам США и России Дональду Трампу и Владимиру Путину "сформировать американо-российско-израильскую комиссию… для обсуждения ситуации в сфере безопасности на Ближнем Востоке, они оба согласились". К настоящему времени утверждена дата встречи – 24-25 июня, а также основные участники.

Что интересно, подготовка к ней сопровождается действительно беспрецедентными "утечками информации с самого верха" и высказываниями высокопоставленных чиновников, пожелавших остаться неизвестными, о характере обсуждаемых вопросов. В этих "утечках" констатируется снижение эффективности тройки Турция–Россия–Иран. Отмечается ключевая для Израиля и США проблема, заключающаяся в присутствии в Сирии Ирана и расширении этого присутствия. Но другая "больная тема" Ближнего Востока – палестинская, по мнению информаторов, не будет обсуждаться. Основное внимание на встрече в Иерусалиме должно быть уделено плану Нетаньяху по урегулированию кризиса в Сирии. В СМИ, со ссылкой на информированные источники в израильском истеблишменте, говорится о том, что план предусматривает "удаление Ирана из Сирии". Американские источники также акцентируют внимание на необходимости "избавиться от основного раздражающего фактора на Ближнем Востоке, которым является Исламская Республика Иран".

Все эти посылы давно известны и хорошо понятны. Новым является обсуждение в трехстороннем варианте с участием России. Но информаторы пока молчат о возможности рассмотрения курдской проблемы и американского присутствия в Сирии.

По предварительным заявлениям можно прогнозировать, что Израиль и США попробуют предложить какой-то компромиссный вариант урегулирования сирийского кризиса, ключевым элементом которого будет устранение Ирана – возможно, вообще из активной политики на Ближнем Востоке. Нельзя исключать, что на переговорах попытаются оказать давление на Москву с целью создания благоприятных условий для развязывания войны США, Израиля и их союзников против Ирана. В частности могут увязать сирийское урегулирование с нейтральным отношением России к возможной интервенции в Иран. Тем более, что США и их ближневосточные союзники изо всех сил стараются создать международно-правовые предпосылки к такой агрессии, используя как повод вновь начавшуюся "танкерную войну" в Оманском проливе.

Так или иначе, ожидать от встречи в Иерусалиме каких-либо немедленных прорывов не стоит. Повторим: слишком глубоки и антагонистичны противоречия.

Константин Сивков, заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук

Газета "Военно-промышленный курьер",