Зачем Незалежной старый немецкий пистолет-пулемет HK MP5?

Порошенки приходят и уходят, а коррупция остается

Украина становится самым крупным импортером на постсоветском пространстве старого немецкого пистолета-пулемета HK MP5 (Heckler & Koch MP5) под патрон 9х19 мм. Это оружие без особых изменений выпускается с 1966 года и используется в более чем 50 странах. Помимо Германии этот ПП производился в ряде других стран.

В настоящий момент это оружие уже серьезно устарело, и в силовых структурах многих стран-эксплуатантов идет его замена на более современное оружие этого типа.

Несмотря на популярность и распространенность МР5, связанную в значительной степени с прекрасной работой маркетологов Heckler & Koch, это оружие имеет ряд критических недостатков, которые и обусловили необходимость его замены. Это высокая чувствительность к загрязнению, требовательность к боеприпасам – для оружия полицейского спецназа, участвующего в краткосрочных операциях в городе, это не критично, а вот для оружия, используемого в полевых условиях, это может создавать проблемы.

Кроме того, "Пятый" имеет сложную и неудобную систему перезарядки и резкую отдачу. И, наконец, производство этого ПП сложное и дорогое, что не слишком хорошо сказывается на его стоимости. Так на американском оружейном рынке стоимость некоторых модификаций этого оружия может достигать $20 000.

Как бы то ни было, но этот ПП – "уходящий". В недавнем конкурсе, объявленном Пентагоном на пистолет-пулемет для ВС США, МР5 даже не рассматривался, несмотря на то, что американский спецназ имеет большой опыт его использования.

Тем удивительнее тот факт, что Украина выбрала именно этот старый, дорогой и не слишком надежный ПП для вооружения своих силовиков. МР5 уже вооружили ряд украинских подразделений специального назначения, включая Центр специальных операций "А" Службы безопасности Украины и "Омегу" МВД. И это, в принципе, объяснимо при штурме помещений и при действиях против противника, не имеющего бронежилетов высокого класса защиты.

Но теперь подтвердилась информация, что Киев намерен перевооружить на МР5 "прикордонну варту", сиречь – пограничную охрану. Причем, не только тех "погранцов", что несут службу на пограничных переходах, где вероятность огневых контактов не очень велика, а всех (!), включая тех, что будут ловить контрабандистов в лесах, в Карпатских горах и плавнеях Дуная. И это при том, что в большинстве стран мира пограничники все же чаще вооружены штурмовыми винтовками, чем пистолетами-пулеметами.

И даже если по каким-то невероятным, им одним ведомым причинам, украинские пограничники должны быть вооружены именно пистолетами-пулеметами, это вполне можно сделать, не тратя огромные деньги, а, например, раздав им ППС-43, которых до сих пор полно на украинских складах и за которые не надо платить. Если же, по каким-то причинам это прекрасное оружие их не устраивает, не так уж сложно развернуть производство своих собственных ПП.

Ведь вполне работоспособные клоны того же МР5 делают в Судане и даже в кустарных мастерских Зоны Племен на афгано-пакистанской границе. Тем более что на Украине уже есть разработки нескольких пистолетов-пулеметов. Но им, вопреки соображениям экономии бюджета и здравого смысла, подавай только детище Heckler & Koch. Можно, конечно, предположить, что щирым свидомым украинцам (а только такие и должны сторожить границы "неньки") будет приятно осознавать, что они вооружены "машинпистолями", как и их "диды" из УПА. Или то, что в представлении руководства, МР5 – это круто и добавляет +100 к могуществу и +150 к харизме.

Однако дело совсем в другом. В прагматизме украинским чиновникам, занятым закупками вооружения, никак не откажешь. Как и в умении представителей Н&К лично заинтересовать покупателей "персональными бонусами" или, проще говоря, "откатами".

Впрочем, нельзя исключать, что под видом и по цене немецких пистолет-пулеметов для украинских пограничников будут закупаться поделки какого-то совсем экзотичного ВПК, например, из того же Судана.

Напомним, лицензионное производство MP5 налажено в десяти государствах, кроме того, его нелицензионные копии выпускают в Китае и во многих других странах.

Кстати, Грузия закупила для своей полиции МР5 турецкого исполнения. Но грузинские коррупционеры по сравнению с украинскими коллегами – сущие детишки.

Военное строительство Украины и до победы Евромайдана происходило довольно извилистыми путями, а уж после "революции гидности" при закупке вооружения за рубежом никто не руководствуется соображениями его боевой эффективности или логистической обоснованности…

Борис Джерелиевский

Газета "Военно-промышленный курьер",