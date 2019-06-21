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21.06.2019
Интерфакс-АВН

Россия не поступится своими интересами ради снятия санкций - Путин

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Путин В. В.
Путин В. В.
Источник изображения: Путин В. В.Фото с сайта президента РФ

Москва. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Запад понесли обоюдные потери от взаимных санкций, однако подчеркнул, что Россия не поступится своими национальными интересами.

"По экспертным данным, в результате всех этих рестрикций и ограничений начиная с 2014 года Россия недополучила около $50 млрд, Евросоюз - около $240 млрд, США - $17 млрд (у нас с ними небольшой товарооборот), Япония - $27 млрд", - сказал Путин в ходе "прямой линии" с гражданами России.

Он отметил, что потери "отражаются на рабочих местах в этих странах, в том числе и ЕС". "Они теряют наш рынок", - добавил президент.

Вместе с тем он отметил, что от ограничений РФ в чем-то даже выиграла, в частности, реализовала программы импортозамещения на сумму 667 млрд рублей.

"Если мы полностью сдадимся и наплюем на свои национальные фундаментальные интересы, будут ли какие-то изменения? Может быть, какие-то внешние сигналы будут, но кардинально ничего не изменится", - подчеркнул Путин.

В качестве примера он привел Китай. "Китай не имеет отношения к Крыму и Донбассу - нас обвиняют в том, что мы Донбасс оккупировали, а это - чушь и ложь - но Китай не имеет к этому отношения. А тарифы на его товары - считайте это те же санкции - увеличиваются и увеличиваются", - сказал глава государства.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Китай
Россия
США
Япония
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Евросоюз
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