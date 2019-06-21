Минобороны отреагировало на заявления Японии о российском Ту-95

Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС не нарушали границы других государств при полете над Японским, Восточно-Китайским и Южно-Китайским морями. Об этом 20 июня журналистам сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что это был плановый полет. "Полет самолетов выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств", — цитирует "РИА Новости" выдержку из сообщения Минобороны.

Ранее со ссылкой на японские СМИ сообщалось о заявлениях оборонного ведомства Японии, что российский бомбардировщик дважды вторгся утром 20 июня в воздушное пространство страны.

По данным агентства Kyodo, для перехвата бомбардировщика в небо были подняты истребители японских ВВС, после чего российский самолет покинул воздушное пространство Японии. Телеканал NHK уточняет, что нарушение воздушного пространства было зафиксировано дважды. При этом какой-либо опасной ситуации создано не было.

Ранее, 17 июня, истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52Н, которые приближались к границе России со стороны Балтийского и Черного морей.