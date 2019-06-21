Минобороны объявило тендер на утилизацию несколько эсминцев и подлодок

Минобороны объявило тендер на утилизацию не менее трех эсминцев проекта 956 "Сарыч" и нескольких дизельных подлодок.

Как сообщает Интерфакс-АВН со ссылкой на материалы портала госзакупок, утилизированы должны быть несколько эсминцев проекта 956 и дизельных подлодок проекта 877. Также в тендере содержался отдельные лоты на утилизацию эсминца проекта 956, подлодки проекта 641 и Большого противолодочного корабля проекта 1134Б.

Работы должны быть выполнены в 2019-2020 годах, их стоимость составит 516 млн руб.

В документации тендера не уточняется, о каких именно кораблях и подлодках идет речь, однако осенью 2017 года министерство обороны уже объявляло тендер на утилизацию двух эсминцев проекта 956 под заводскими номерами 870 и 874. Согласно этому тендеру, утилизация должна была завершиться до 10 ноября 2018.

В тендере также не указывается, о какой подлодке проекта 641 идет речь. Известно, что после присоединения Крыма к России российским военным перешла украинская подлодка "Запорожье", относящаяся к этому проекту. Ранее озвучивались планы по переоборудованию подлодки в музей.