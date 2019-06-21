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21.06.2019
Военно-промышленный курьер

Северный флот занимался поиском субмарин условного противника

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Баренцевом море завершилось комплексное учение противолодочных сил Северного флота по обнаружению, слежению и вытеснению подводной лодки условного противника из заданного района. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В учении были задействованы четыре надводных корабля, четыре противолодочных самолёта Ил-38 и две многоцелевые подводные лодки. Участие также приняли отряды специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами, которые выполняли задачи в ближней зоне и в акватории пунктов базирования атомных подводных лодок Северного флота", - отметили в военном ведомстве.

Малые противолодочные корабли "Юнга", "Брест" и "Снежногорск" в составе поисково-ударной группы отработали тактику поиска подводной лодки условного противника во взаимодействии с авиацией и подводными лодками, что значительно повышает эффективность обнаружения подводного противника, а также обеспечивает его гарантированное уничтожение в случае ведения вооружённой борьбы на море.

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Страны
Россия
Продукция
Ил-38
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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