Расширяется военная инфраструктура на Сахалине

В течение пяти лет Министерство обороны выделит на строительство и поддержку своих объектов на Сахалине более 18 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель главы военного ведомства Тимур Иванов во время визита в Южно-Сахалинск.

"Мы считаем, что этих денег вполне достаточно для создания необходимой инфраструктуры, соответствующей самым высшим стандартам, предъявляемым к Вооруженным силам", - сказал он.

Иванов отметил, что планируется строительство нового современного госпиталя и инфраструктуры нового воинского подразделения, которое появится из-за передислокации воинских частей, расположенных в других местах.

"Также предполагается строительство служебного жилья. Мы посмотрели новый земельный участок в центре города, где хотим построить новый культурно-досуговый центр, который будет полностью обеспечен всем необходимым", - добавил Иванов.

В планах продолжение работ по модернизации инженерного хозяйства и инфраструктуры существующих на Сахалине 37 военных городков.