Войти
21.06.2019
Военно-промышленный курьер

Расширяется военная инфраструктура на Сахалине

578
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

В течение пяти лет Министерство обороны выделит на строительство и поддержку своих объектов на Сахалине более 18 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель главы военного ведомства Тимур Иванов во время визита в Южно-Сахалинск.

"Мы считаем, что этих денег вполне достаточно для создания необходимой инфраструктуры, соответствующей самым высшим стандартам, предъявляемым к Вооруженным силам", - сказал он.

Иванов отметил, что планируется строительство нового современного госпиталя и инфраструктуры нового воинского подразделения, которое появится из-за передислокации воинских частей, расположенных в других местах.

"Также предполагается строительство служебного жилья. Мы посмотрели новый земельный участок в центре города, где хотим построить новый культурно-досуговый центр, который будет полностью обеспечен всем необходимым", - добавил Иванов.

В планах продолжение работ по модернизации инженерного хозяйства и инфраструктуры существующих на Сахалине 37 военных городков.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.06 13:55
  • 35
Новое оружие: в России могут появиться электромагнитные боеприпасы
  • 21.06 13:47
  • 2
Шойгу: ПРО Москвы модернизируют к 2022 году
  • 21.06 13:46
  • 17
The National Interest (США): мы выяснили, что именно Россия думает о китайском малозаметном истребителе J-20
  • 21.06 13:38
  • 3
Европа завидует российскому Су-57
  • 21.06 12:47
  • 6
National Interest попытался отыскать у J-20 русскую "ДНК"
  • 21.06 12:43
  • 24
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 21.06 12:33
  • 12
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 21.06 12:20
  • 1
Туристы отправятся на МКС в 2021 году
  • 21.06 11:02
  • 15
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 21.06 11:00
  • 2
Самолет-амфибия Бе-200ЧС будет поставляться в США с 2020 года
  • 21.06 10:19
  • 15
Asia Times (Гонконг): Россия — по-прежнему слабейшая из сверхдержав
  • 21.06 03:11
  • 6
Су-57 вооружат быстрее
  • 21.06 02:58
  • 1
Превзойти всех: в Минобороны рассказали о новейшем вооружении Су-57
  • 21.06 02:15
  • 1
Эволюция военной мысли США может предполагать применение ядерных боезарядов малой мощности на поле боя - Рябков
  • 21.06 00:29
  • 11
Модернизированный носитель "Калибров" фрегат "Маршал Шапошников" уйдет в море к концу года