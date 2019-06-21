Герасимов поздравил выпускников Военной академии Генштаба ВС РФ

Москва. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Выпускники Военной академии Генштаба ВС РФ доказали свой профессионализм и умение побеждать противника в сложнейших условиях в ходе операции против международного терроризма в Сирии, сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"Высокое звание выпускника Военной академии Генерального штаба - это почет и одновременно высокая ответственность. Вы теперь не только высококвалифицированные военные специалисты, но и руководители с государственным мышлением, широким политическим кругозором, глубокими и разносторонними знаниями, - сказал Герасимов на церемонии выпуска академии. - Скоро вы все приступите к выполнению своих непосредственных должностных обязанностей, когда вам уже на практике предстоит решать сложные и ответственные задачи управления войсками и силами"

"Достижение высот профессионального мастерства, служебный рост каждого из вас в определяющей степени будут зависит от того, как вы сумеете распорядиться полученными за время учебы знаниями и приобретенными навыками. Примером этому служат выпускники академии, которые руководили и руководят операциями в Сирийской Арабской Республике. Нестандартный подход к решению всего спектра задач позволяет им побеждать противника в сложнейших условиях", - подчеркнул начальник Генштаба.

Он отметил, что в этом году академию заканчивают представители российских и зарубежных Вооруженных сил, с которыми Россию объединяют единые приоритеты, добрососедство, взаимное доверие, взаимовыгодное партнерство.

"Уверен, что полученные вами знания послужат сохранению и развитию международного военного сотрудничества между нашими странами", - отметил Герасимов.

Он также поздравил выпускников от имени министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с успешным окончанием академии.