Войти
21.06.2019
Военное обозрение

Премьер Малайзии назвал бездоказательными выводы следствия по MH17

426
0
0

Малайзийский премьер высказался по поводу заявлений голландской следственной группы о ходе расследования причин крушения MH17 на Донбассе. По словам Махатхира Мохамада, выводы следственной группы носят явный оттенок политической мотивированности и бездоказательности. Нужно отметить, что Мохамад делал такие заявления и ранее – в том числе и в связи с тем, что малайзийских экспертов не допустили к процессу расшифровки бортовых самописцев, а пригласили лишь на подписание итогового акта.

Источник изображения: https://www.facebook.com/TunDrMahathir

Премьер-министр Малайзии в ходе своего выступления перед журналистами заявил, что правительство страны высказывает недоумение тем, почему следствие изначально обрастало политическими скандалами.

Махатхир Мохамад:

Я говорю, что правительство Малайзии решительно не устраивает тот факт, когда выводы о причинах гибели сотен людей на борту "Боинга" основываются не на конкретных фактах, а на необоснованной, никем не проверенной информации. Если следствие говорит о вине России, мы хотим видеть конкретные доказательства. Пока всё сводится к тому, что расследование свелось к политизированным заявлениям с бездоказательными обвинениями в адрес России.

Ранее Махатхир Мохамад отмечал, что следствие странным образом игнорирует целый круг важнейших вопросов, включая вопрос о принадлежности ракеты, которой предположительно сбивали "Боинг", принадлежавший "Малайзийским авиалиниям".

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Малайзия
Нидерланды
Россия
Компании
Boeing
Похожие новости
25.05.2018
Киев пообещал поименно назвать причастных к уничтожению "Боинга" над Донбассом
25.05.2018
Вне всяких доказательств
16.02.2017
Малазийский Боинг - почему выход осколков показывает направление входа
19.10.2015
"Алмаз-Антей" потребует от ЕС компенсацию за эксперимент по MH17
16.10.2015
Росавиация бьется об доклад
15.10.2015
Отчет по катастрофе MH17 показывает, что Боинг был сбит ракетой "Бук", другие причины исключены, заявляет спикер парламента Украины
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.06 13:59
  • 2
Эволюция военной мысли США может предполагать применение ядерных боезарядов малой мощности на поле боя - Рябков
  • 21.06 13:55
  • 35
Новое оружие: в России могут появиться электромагнитные боеприпасы
  • 21.06 13:47
  • 2
Шойгу: ПРО Москвы модернизируют к 2022 году
  • 21.06 13:46
  • 17
The National Interest (США): мы выяснили, что именно Россия думает о китайском малозаметном истребителе J-20
  • 21.06 13:38
  • 3
Европа завидует российскому Су-57
  • 21.06 12:47
  • 6
National Interest попытался отыскать у J-20 русскую "ДНК"
  • 21.06 12:43
  • 24
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 21.06 12:33
  • 12
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 21.06 12:20
  • 1
Туристы отправятся на МКС в 2021 году
  • 21.06 11:02
  • 15
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 21.06 11:00
  • 2
Самолет-амфибия Бе-200ЧС будет поставляться в США с 2020 года
  • 21.06 10:19
  • 15
Asia Times (Гонконг): Россия — по-прежнему слабейшая из сверхдержав
  • 21.06 03:11
  • 6
Су-57 вооружат быстрее
  • 21.06 02:58
  • 1
Превзойти всех: в Минобороны рассказали о новейшем вооружении Су-57
  • 21.06 00:29
  • 11
Модернизированный носитель "Калибров" фрегат "Маршал Шапошников" уйдет в море к концу года