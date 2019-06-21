Премьер Малайзии назвал бездоказательными выводы следствия по MH17

Малайзийский премьер высказался по поводу заявлений голландской следственной группы о ходе расследования причин крушения MH17 на Донбассе. По словам Махатхира Мохамада, выводы следственной группы носят явный оттенок политической мотивированности и бездоказательности. Нужно отметить, что Мохамад делал такие заявления и ранее – в том числе и в связи с тем, что малайзийских экспертов не допустили к процессу расшифровки бортовых самописцев, а пригласили лишь на подписание итогового акта.

Источник изображения: https://www.facebook.com/TunDrMahathir

Премьер-министр Малайзии в ходе своего выступления перед журналистами заявил, что правительство страны высказывает недоумение тем, почему следствие изначально обрастало политическими скандалами.

Махатхир Мохамад:

Я говорю, что правительство Малайзии решительно не устраивает тот факт, когда выводы о причинах гибели сотен людей на борту "Боинга" основываются не на конкретных фактах, а на необоснованной, никем не проверенной информации. Если следствие говорит о вине России, мы хотим видеть конкретные доказательства. Пока всё сводится к тому, что расследование свелось к политизированным заявлениям с бездоказательными обвинениями в адрес России.

Ранее Махатхир Мохамад отмечал, что следствие странным образом игнорирует целый круг важнейших вопросов, включая вопрос о принадлежности ракеты, которой предположительно сбивали "Боинг", принадлежавший "Малайзийским авиалиниям".