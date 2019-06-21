Россия осуществит ремонт и обслуживание авиатехники и средств ПВО Венесуэлы

ЦАМТО, 20 июня. Министерство народной власти по делам обороны Венесуэлы подписало рамочное соглашение с АО "Рособоронэкспорт" о техническом обслуживании, капитальном ремонте и контрольном освидетельствовании самолетов, систем ПВО и других ВиВТ.

Как сообщает Infodefensa.com, информация об этом содержится в Резолюции №029615 от 3 апреля 2019 года, опубликованной в "Официальной газете Боливарианской Республики Венесуэла" от 25 апреля 2019 года.

В соответствии с документом, полномочия подписывать акты и документы, которые будут выдаваться в случае заключения рамочных контрактов или генеральных соглашений между министерством и "Рособоронэкспортом", делегированы генеральному директору военной промышленности и заместителю министра по планированию и развитию обороны Карлосу Лусио Сисо Брисеньо (Carlos Lucio Siso Briceno). Передача полномочий также включает "любые другие конкретные контракты или дополнительные соглашения, которые могут потребоваться в рамках военно-технического сотрудничества с Россией" стоимостью до 200 млн. долл.

Цель подписания рамочного соглашения состоит в том, чтобы установить общие правила для "Рособоронэкспорта" в части поставок товаров и услуг Национальной Боливарианской военной авиации (ВВС) и Командованию объединенной аэрокосмической обороны (CODAI) Оперативного стратегического командования, связанных с капитальным ремонтом, эксплуатацией, технической помощью и техническим обслуживанием систем вооружений.

В частности, в интересах ВВС будут отремонтированы вертолеты Ми-17В-5, истребители Су-30МК2 и комплекс наземной подготовки авиационных средств поражения "Ока-Э-1". Кроме того, договоренность предусматривает выполнение технического контрольного осмотра тактических противокорабельных сверхзвуковых авиационных ракет Х-31А и крылатых ракет класса "воздух-поверхность" среднего радиуса действия Х-59МЭ, а также их носителей – истребителей Су-30МК2.

Что касается CODAI, то техническое обслуживание, ремонт и оказание консультационных услуг касаются комплексов ПВО "Бук-M2Э" (средней дальности), С-300ВМ "Антей-2500" (дальнего действия) и "Печора-2М" (малой дальности), а также мобильных двухкоординатных радиолокационных станций кругового обзора П-18.

Отмечается, что на текущий момент отсутствуют подтверждения того, что какие-либо контракты уже подписаны. Тем не менее, распространенная в СМИ информация указывает на то, что прибывшие в Венесуэлу в марте российские военные специалисты могут осуществлять ремонт и обслуживание различного оборудования и систем вооружения Национальных вооруженных сил Венесуэлы уже и по новым договорам.