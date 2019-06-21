РФ предлагает разработать меры по предотвращению взаимных кибератак - Патрушев
Николай Патрушев.
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Уфа. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Россия выступает за разработку универсальных договоренностей с целью предотвращать взаимные кибератаки между различными государствами, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Россия в сфере информационной безопасности продвигает идею заключения универсальных договоренностей, направленных на предотвращение конфликтов в информационном пространстве. Для этого необходимы простые, четкие и всеобъемлющие правила", - сказал Патрушев журналистам в Уфе в четверг.
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