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21.06.2019
Интерфакс-АВН

РФ предлагает разработать меры по предотвращению взаимных кибератак - Патрушев

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Николай Патрушев
Николай Патрушев.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Уфа. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Россия выступает за разработку универсальных договоренностей с целью предотвращать взаимные кибератаки между различными государствами, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Россия в сфере информационной безопасности продвигает идею заключения универсальных договоренностей, направленных на предотвращение конфликтов в информационном пространстве. Для этого необходимы простые, четкие и всеобъемлющие правила", - сказал Патрушев журналистам в Уфе в четверг.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
ИТ
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