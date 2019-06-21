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21.06.2019
Российская газета

Иранская ракета сбила гигантский беспилотный разведчик MQ-4C Triton

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Источник изображения: U.S. Navy photo by Alex Evers / wikimedia.org

Продолжает накаляться обстановка в районе Персидского залива.

В четверг Корпус стражей исламской революции Ирана распространил официальное заявление для СМИ. В нем сообщается, что силами противовоздушной обороны уничтожен американский разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4 Global Hawk, вторгшийся в воздушное пространство иранской провинции Хормозган.

Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, действительно, через несколько часов из США пришло подтверждение того, что иранской зенитной ракетой был сбит их БПЛА.

"По данным американских источников, что приводят Reuters, Fox News, ABC News и другие, это был MQ-4C Triton, то есть специальный вариант RQ-4 для задач ВМС США. При этом США заявляют, что их дистанционно управляемый разведчик был поражен над международными водами Ормузского пролива.

Необходимо отметить, что американцы не раз использовали БПЛА для ведения разведки против Ирана, в том числе вторгаясь в его воздушное пространство. Можно вспомнить хотя бы случай с американским разведывательным RQ-170 Sentinel, который в 2011 году нарушил границы Ирана и был захвачен"- отмечает военный эксперт.


Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Продукция
Global Hawk
RQ-170
Проекты
БПЛА
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