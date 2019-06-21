Войти
21.06.2019
Интерфакс-АВН

Власти Сирии рассчитывают, что Турция уйдет из Идлиба

391
0
0
Колонна турецкой военной техники между Дамаском и Алеппо в провинции Идлиб, Сирия
Колонна турецкой военной техники между Дамаском и Алеппо в провинции Идлиб, Сирия.
Источник изображения: © AFP 2018 / Omar Haj Kadour

Дубай. 20 июня. ИНТЕРФАКС - В Дамаске рассчитывают, что операция правительственных войск в провинции Идлиб приведет к уходу оттуда турецких сил.

"Это то, на что мы надеемся и над чем работаем, поскольку оккупация неприемлема в нашем веке", - заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем, которого цитирует в четверг сирийское информационное агентство САНА.

"Мы хотим освободить нашу землю, и это наше законное право. Я сказал, что с терроризмом очень скоро будет покончено и что люди надеются, что освобождение всей территории Сирии не за горами", - отметил министр.

"Мы не ищем военной конфронтации с Турцией", - подчеркнул Муаллем, отметив, что операция в провинции Идлиб ведется сирийской армией против террористов.

"Во всех резолюциях СБ ООН Сирия признается суверенным государством. И это признается США, международным сообществом, Турцией, которые выступают за сохранение нашей территориальной целостности и независимости и должны соблюдать это", - продолжил министр.

По его словам, "турецкий режим, который оккупирует части сирийской территории, должен вывести оттуда свои войска и признать территориальную целостность и независимость Сирии".

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
США
Турция
Компании
ООН
Похожие новости
25.03.2019
Анкара заявила, что США нарушают международное право в статусе Голанских высот
18.02.2019
"Во всем виновата Россия": от кого спасали мир в Мюнхене
09.01.2019
Курдов не трогать: Болтон поставил Турции ультиматум
16.09.2015
Какую схему разворачивает Путин в Сирии? ("Жэньминь жибао", Китай)
10.03.2015
Москва и Пекин: новое испытание
10.07.2013
НАТО издали и изнутри
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.06 13:59
  • 2
Эволюция военной мысли США может предполагать применение ядерных боезарядов малой мощности на поле боя - Рябков
  • 21.06 13:55
  • 35
Новое оружие: в России могут появиться электромагнитные боеприпасы
  • 21.06 13:47
  • 2
Шойгу: ПРО Москвы модернизируют к 2022 году
  • 21.06 13:46
  • 17
The National Interest (США): мы выяснили, что именно Россия думает о китайском малозаметном истребителе J-20
  • 21.06 13:38
  • 3
Европа завидует российскому Су-57
  • 21.06 12:47
  • 6
National Interest попытался отыскать у J-20 русскую "ДНК"
  • 21.06 12:43
  • 24
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 21.06 12:33
  • 12
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 21.06 12:20
  • 1
Туристы отправятся на МКС в 2021 году
  • 21.06 11:02
  • 15
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 21.06 11:00
  • 2
Самолет-амфибия Бе-200ЧС будет поставляться в США с 2020 года
  • 21.06 10:19
  • 15
Asia Times (Гонконг): Россия — по-прежнему слабейшая из сверхдержав
  • 21.06 03:11
  • 6
Су-57 вооружат быстрее
  • 21.06 02:58
  • 1
Превзойти всех: в Минобороны рассказали о новейшем вооружении Су-57
  • 21.06 00:29
  • 11
Модернизированный носитель "Калибров" фрегат "Маршал Шапошников" уйдет в море к концу года