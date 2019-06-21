Корабль Черноморского флота России покинул испанский порт Сеута

Лондон/Мадрид. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Новый российский патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков", совершающий переход из Черного моря на Балтику для участия в главном военно-морском параде, в четверг после трехдневного пребывания покинул порт испанского анклава на севере Марокко Сеута, следует из данных международной системы слежения за передвижением судов AIS.

В настоящее время российский боевой корабль находится в международных водах Средиземного моря к юго-востоку от пролива Гибралтар.

Как сообщили перед дальним походом корабля в пресс-службе Черноморского флота России, "в ходе межфлотского перехода экипажу предстоит преодолеть более 5 тысяч морских миль, пройти Чёрное, Мраморное, Эгейское, Средиземное, Северное и Балтийское моря, а также часть Атлантического океана".

Главный военно-морской парад состоится в Кронштадте в день ВМФ России - 28 июля.

Последний раз боевой корабль ВМФ РФ посещал Сеуту в ноябре прошлого года. Тогда в расположенный на южном берегу Гибралтарского пролива испанский порт для пополнения запасов топлива и других припасов, а также отдыха экипажа зашел ракетный крейсер Северного флота "Маршал Устинов", совершавший поход в акватории Средиземного моря. Он стал первым заходом корабля ВМФ в Сеуту после того, как под давлением НАТО они были прекращены в 2016 году.

Как отмечали СМИ Сеуты, такие визиты российских кораблей, которые обычно длятся три дня, ежегодно приносили в казну города значительные средства, в том числе за счет заправки топливом, пополнения запасов продовольствия, воды, а также расходов членов экипажей.

С 2011 по 2016 год в Сеуту совершили заходы в общей сложности 62 корабля ВМФ России, в том числе эсминцы, фрегаты, десантные корабли, а также ударная подводная лодка. Последний визит российских военных кораблей в Сеуту состоялся 16 октября 2016 года, когда туда прибыли для пополнения запасов два российских корвета, оснащенных крылатыми ракетами "Калибр", - "Зеленый Дол" и "Серпухов", а также буксир СБ-36.