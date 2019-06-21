Патрушев: обвинения следственной группы по малайзийскому Boeing не подтверждаются доказательствами

Уфа. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Россия не видит убедительных доказательств обвинений, выдвинутых международной следственной группой по расследованию катастрофы малайзийского Boeing в небе над Украиной.

"Ими сразу же были назначены виновные, и дальше все это расследование они сводили к тому, чтобы подтвердить свое первое озвученное предположение. Мы не видим каких-либо доказательств, которые подтверждают то, что они сказали", - сказал Патрушев журналистам в четверг.

Он заявил, что "расследование проведено нелепо". "Но мы заинтересованы в том, чтобы была объективная картина. Думаю, что со временем мы получим реальный результат", - сказал Патрушев.

"Сейчас мы не видим той информации, которую можно бы воспринять", - добавил секретарь СБ РФ.

Boeing-777 авиакомпании "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

Международная совместная следственная группа (ССГ) в среду назвала имена четырех подозреваемых в причастности к гибели рейса МН17: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Прокуратура Нидерландов планирует выдвинуть этим лицам обвинения по делу о крушении самолета.