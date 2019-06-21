Spice 250: бомбы научились думать

Израильские бомбы научились "обдумывать" свои цели. 18 июня портал defensenews.com сообщил о том, что компания Rafael объявила о завершении разработки бомбы Spice 250 с искусственным интеллектом.

Бомба Spice 250 впервые была презентована ещё в 2013 году. Тогда разработчики обещали довести разработку до серийного производства за два года. Вчера стало известно, почему разработка задержалась.

Проморолик бомбы Spice 250

Кроме обещанной системы наведения, совмещающей технологии спутниковой навигации и оптического распознавания целей, Spice 250 получила полноценный искусственный интеллект. По словам разработчиков, такое решение позволяет не просто соотносить цель с базой заранее загруженных изображений, а, например, автоматически определять нужную цель в движущейся колонне техники, игнорируя другие машины.

Spice 250 — крылатая корректируемая бомба 100-килограммового класса. Масса боевой части составляет 75 кг, что позволяет поражать различные, в том числе тяжелобронированные цели на расстоянии до 100 км. Боеприпас является высокоточным: отклонение от точки прицеливания составляет не более 3 м.