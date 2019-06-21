Оружие "гибридной войны": в США осознали опасность С-400
National Interest указал на опасность для НАТО российских С-400
Американские журналисты назвали причины, по которым российские зенитные ракетные комплексы С-400 должны вызывать беспокойство США и их союзников по НАТО. В частности, эти системы назвали средством ведения "гибридной войны", подчеркнув, что турецкая сделка по ним уже привела к расколу в Североатлантическом альянсе.
США и их союзникам по НАТО следует опасаться российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400, поскольку они могут использоваться в качестве средства борьбы в экономической войне, пишет The National Interest. Авторы обратили внимание на целый ряд стратегических преимуществ, которыми обладает комплекс.
Первое, что отметили эксперты, - прибыль от продажи ЗРК: потенциальными покупателями этих комплексов являются Китай, Индия, Турция, Саудовская Аравия и Катар. Это способствует расширению экономики и создает базу для модернизации вооружения.
Третьим пунктом авторы обозначили установление и развитие связей со странами-покупателями С-400. Это объясняется тем, что Москва должна не только продать ЗРК, но и обучить военнослужащих работать с ним и проводить техническое обслуживание.
В заключение журналисты отметили такое качество этой техники, как возможность ее использования в "гибридной войне". Издание подчеркнуло, что продажа С-400 Турции уже привела к расколу в НАТО. Если сделка будет полностью завершена, Россия разместит свои системы с мощными радиолокационными станциями на территории альянса, отметили там.
В статье назвали небезосновательными угрозы Вашингтона в адрес Анкары о возможном введении санкций и исключении Турции из программы F-35 в связи с приобретением российского оружия.
На прошлой неделе министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не собирается отказываться от контракта с Россией по С-400 и готова заплатить за это любую цену. По его словам, с какими бы последствиями ни столкнулась из-за этого турецкая сторона, вопрос закупок оборонных систем не обсуждается.
"США увидели нашу решимость. Административными мерами пытаются воздействовать: мы не будем пилотов на F-35 учить, мы вас куда-то не пригласим. Но С-400 мы купили. Если у вас есть беспокойство, то давайте разберемся, имеет ли оно основания, создадим рабочую группу. Что говорят люди, далекие от технических знаний? Что С-400 будут мешать F-35. Если бы так было, то как они в Сирии летают? У США такое беспокойство, как будто мы ядерное оружие покупаем", - сказал он в интервью агентству Anadolu.
Сам турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что первая партия С-400 должна поступить в Турцию уже в первой половине июля. "Мы обсудили с Россией тему С-400, это завершенное дело. Проблем не наблюдается", - приводит его слова NTV.
Эта ситуация в корне не устраивает администрацию президента США Дональда Трампа. Там рассматривают возможность ввести санкции против Анкары за закупки С-400 уже в июле, сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Они пояснили, что самые серьезные ограничения, которые обсуждают чиновники в Совете национальной безопасности США, Госдепартаменте и министерстве финансов США, "нанесут ущерб и без того переживающей трудные времена экономике Турции".
По сведениям собеседников агентства, на данный момент наибольшую поддержку получает идея введения против нескольких турецких компаний в оборонном секторе санкций, которые предусматривает закон CAATSA. Такими ограничениями облагаются стороны, ведущие бизнес с Россией.
Это сделает практически невозможной для них покупку продукции США или продажу своих товаров на территории Соединенных Штатов.
И, тем не менее, Анкара все еще выражает надежду на нормализацию отношений с американской стороной. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын выразил надежду турецкой стороны на то, что США изменят свою позицию по поставкам С-400. Об этом на своей странице в твиттере сообщило агентство Anadolu.
"Турция надеется, что США откажутся от позиции по С-400, которая может нанести непоправимый урон двусторонним отношениям", - подчеркнул он.
Лидия Мисник
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются