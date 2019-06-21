Оружие "гибридной войны": в США осознали опасность С-400

National Interest указал на опасность для НАТО российских С-400

Американские журналисты назвали причины, по которым российские зенитные ракетные комплексы С-400 должны вызывать беспокойство США и их союзников по НАТО. В частности, эти системы назвали средством ведения "гибридной войны", подчеркнув, что турецкая сделка по ним уже привела к расколу в Североатлантическом альянсе.

США и их союзникам по НАТО следует опасаться российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400, поскольку они могут использоваться в качестве средства борьбы в экономической войне, пишет The National Interest. Авторы обратили внимание на целый ряд стратегических преимуществ, которыми обладает комплекс.

Первое, что отметили эксперты, - прибыль от продажи ЗРК: потенциальными покупателями этих комплексов являются Китай, Индия, Турция, Саудовская Аравия и Катар. Это способствует расширению экономики и создает базу для модернизации вооружения.

Второе преимущество - престиж и мировой статус России как разработчика продвинутых систем вооружения.

Третьим пунктом авторы обозначили установление и развитие связей со странами-покупателями С-400. Это объясняется тем, что Москва должна не только продать ЗРК, но и обучить военнослужащих работать с ним и проводить техническое обслуживание.

В заключение журналисты отметили такое качество этой техники, как возможность ее использования в "гибридной войне". Издание подчеркнуло, что продажа С-400 Турции уже привела к расколу в НАТО. Если сделка будет полностью завершена, Россия разместит свои системы с мощными радиолокационными станциями на территории альянса, отметили там.

В статье назвали небезосновательными угрозы Вашингтона в адрес Анкары о возможном введении санкций и исключении Турции из программы F-35 в связи с приобретением российского оружия.

На прошлой неделе министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не собирается отказываться от контракта с Россией по С-400 и готова заплатить за это любую цену. По его словам, с какими бы последствиями ни столкнулась из-за этого турецкая сторона, вопрос закупок оборонных систем не обсуждается.

"США увидели нашу решимость. Административными мерами пытаются воздействовать: мы не будем пилотов на F-35 учить, мы вас куда-то не пригласим. Но С-400 мы купили. Если у вас есть беспокойство, то давайте разберемся, имеет ли оно основания, создадим рабочую группу. Что говорят люди, далекие от технических знаний? Что С-400 будут мешать F-35. Если бы так было, то как они в Сирии летают? У США такое беспокойство, как будто мы ядерное оружие покупаем", - сказал он в интервью агентству Anadolu.

Чавушоглу уверен, что утверждения об угрозе, которую С-400 якобы представляют для вооружений НАТО, не выдерживают никакой критики.

Сам турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что первая партия С-400 должна поступить в Турцию уже в первой половине июля. "Мы обсудили с Россией тему С-400, это завершенное дело. Проблем не наблюдается", - приводит его слова NTV.

Эта ситуация в корне не устраивает администрацию президента США Дональда Трампа. Там рассматривают возможность ввести санкции против Анкары за закупки С-400 уже в июле, сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Они пояснили, что самые серьезные ограничения, которые обсуждают чиновники в Совете национальной безопасности США, Госдепартаменте и министерстве финансов США, "нанесут ущерб и без того переживающей трудные времена экономике Турции".

По сведениям собеседников агентства, на данный момент наибольшую поддержку получает идея введения против нескольких турецких компаний в оборонном секторе санкций, которые предусматривает закон CAATSA. Такими ограничениями облагаются стороны, ведущие бизнес с Россией.

Подобные меры, как предполагается, должны отдалить турецкие компании от американской финансовой системы.

Это сделает практически невозможной для них покупку продукции США или продажу своих товаров на территории Соединенных Штатов.

И, тем не менее, Анкара все еще выражает надежду на нормализацию отношений с американской стороной. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын выразил надежду турецкой стороны на то, что США изменят свою позицию по поставкам С-400. Об этом на своей странице в твиттере сообщило агентство Anadolu.

"Турция надеется, что США откажутся от позиции по С-400, которая может нанести непоправимый урон двусторонним отношениям", - подчеркнул он.

Лидия Мисник