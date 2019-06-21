ВВС Индии подписали контракт на закупку в России свыше 700 авиационных управляемых ракет

ЦАМТО, 20 июня. ВВС Индии для восполнения запасов авиационного вооружения подписали контракт на приобретение 300 российских управляемых ракет класса "воздух-воздух" малого радиуса действия Р-73 и 400 УР средней дальности РВВ-АЕ (Р-77).

Как сообщил высокопоставленный источник The Print, пополнение запасов авиационного вооружения связано с большим расходом управляемых ракет в ходе недавнего конфликта с Пакистаном.

Стоимость подписанных контрактов по закупке ракет класса "воздух-воздух" составляет около 700 млн. долл. В эту сумму также включена закупка неназванного количества тактических противорадиолокационных управляемых ракет Х-31П.

Со стороны ЦАМТО напомним, что по контракту с АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) стоимостью 462,7 млн. долл. ВВС Индии в 2014-2015 гг. получили 500 управляемых ракет класса "воздух-воздух" средней дальности РВВ-АЕ.