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21.06.2019
ЦАМТО

ВВС Индии подписали контракт на закупку в России свыше 700 авиационных управляемых ракет

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RVV-AE
Российская управляемая ракета средней дальности класса «воздух-воздух» РВВ-АЕ (Р-77, НАТО — AA-12 Adder) Источник: http://forums.eagle.ru/.

ЦАМТО, 20 июня. ВВС Индии для восполнения запасов авиационного вооружения подписали контракт на приобретение 300 российских управляемых ракет класса "воздух-воздух" малого радиуса действия Р-73 и 400 УР средней дальности РВВ-АЕ (Р-77).

Как сообщил высокопоставленный источник The Print, пополнение запасов авиационного вооружения связано с большим расходом управляемых ракет в ходе недавнего конфликта с Пакистаном.

Стоимость подписанных контрактов по закупке ракет класса "воздух-воздух" составляет около 700 млн. долл. В эту сумму также включена закупка неназванного количества тактических противорадиолокационных управляемых ракет Х-31П.

Со стороны ЦАМТО напомним, что по контракту с АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) стоимостью 462,7 млн. долл. ВВС Индии в 2014-2015 гг. получили 500 управляемых ракет класса "воздух-воздух" средней дальности РВВ-АЕ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Пакистан
Россия
Продукция
РВВ-АЕ
Х-31
Компании
Корпорация ТРВ
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