В Москве состоялось заседание Коллегии Министерства обороны России

ЦАМТО, 20 июня. В Москве под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу 19 июня состоялось очередное заседание Коллегии Минобороны России.

Министр обороны предложил начать работу с рассмотрения результатов размещения государственного оборонного заказа и предложений по его уточнению.

Сергей Шойгу отметил, что на реализацию госзаказа в текущем году предусмотрено почти полтора триллиона рублей.

Около 71% этих средств направлено на серийные закупки современных и перспективных видов оружия.

Планируется, что до конца года в войска поступит свыше 3400 новых и порядка 1600 единиц отремонтированного и модернизированного вооружения, определяющего боевой потенциал войск.

В результате воинские части постоянной готовности будут обеспечены вооружением и военной техникой на 98,6%, в том числе современным – на 67,8%, а исправность парка будет поддерживаться не ниже 93,8%.

Министр обороны сообщил, что на сегодняшний день заключено более 3300 госконтрактов, что составляет около 90% от объема предусмотренных средств.

"Таким образом, мы можем перейти к уточнению параметров гособоронзаказа в рамках предоставляемых бюджетных средств. При этом важно брать в расчет результаты конкурсов, анализа цен на продукцию и возможности предприятий выполнить свои обязательства", – подчеркнул министр обороны, пояснив, что "такой подход позволяет без привлечения дополнительных средств достичь нормативных показателей состояния систем вооружения".

При этом Сергей Шойгу обратил внимание на то, что "при уточнении ГОЗ также нужно учитывать кредиторскую задолженность перед организациями ОПК, основной причиной которой является несвоевременное выполнение ими контрактов".

Исходя из этого, в целях снижения кредиторской задолженности Министерство обороны планирует в досудебном порядке решить вопрос оплаты госзаданий, выполненных с нарушением установленных сроков.

"В целом уточнение параметров гособоронзаказа текущего года должно обеспечить сбалансированное оснащение Вооруженных Сил современными видами вооружения и военной техники", – отметил Сергей Шойгу.

Далее был рассмотрен ход выполнения планов деятельности на 2019-2025 годы Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск в рамках реализации майских указов президента России 2012 и 2018 годов.

Министр обороны напомнил, что на совещании с руководящим составом Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса в мае текущего года в Сочи Верховный Главнокомандующий отметил, что Воздушно-космические силы играют исключительно важную роль в военных операциях, обеспечении контроля за воздушно-космическим пространством.

Президент поручил активно совершенствовать боевые возможности ВКС, повышать уровень подготовки личного состава.

Решению этой задачи во многом способствует применение Воздушно-космических сил в специальной операции на территории Сирии.

Как сообщил глава военного ведомства, на сегодняшний день в ней приняли участие 90% экипажей оперативно-тактической и армейской авиации, 98% экипажей военно-транспортной авиации, 60% экипажей дальней авиации, 32% специалистов противовоздушной обороны.

За последние полтора года в Воздушно-космических силах проведено 37 организационных мероприятий, сформировано 20 воинских частей и подразделений.

ВКС получили более 250 единиц новой и модернизированной техники.

В результате были переоснащены 9 авиационных и зенитных ракетных полков.

Министр обороны озвучил ряд задач на будущее.

До конца года необходимо сформировать управление смешанной авиационной дивизии на Приморском операционном направлении и зенитный ракетный полк мобильного резерва.

Помимо этого, планируется завершить строительство почти 700 зданий и сооружений объектов военной инфраструктуры ВКС. По Государственной программе вооружения в текущем году Воздушно-космические силы получат 205 единиц новой техники.

Таким образом, доля современного вооружения к концу года будет доведена до 82%, что соответствует заданным параметрам.

Одним из главных направлений развития ВКС является оснащение войск перспективными системами противовоздушной и противоракетной обороны.

Сергей Шойгу проинформировал, что в этом году завершена разработка зенитной ракетной системы С-350 с повышенными огневыми возможностями.

В 2021 году планируется завершить создание зенитного ракетно-пушечного комплекса межвидового применения "Панцирь-СМ", а в 2022 году – модернизацию системы противоракетной обороны Москвы.

"Реализация всех намеченных мероприятий обеспечит решение приоритетных задач, стоящих перед Воздушно-космическими силами", – подчеркнул министр обороны.

Переходя к вопросу, связанному с Воздушно-десантными войсками, глава военного ведомства отметил, что их дальнейшее развитие как основы сил быстрого реагирования остается одним из приоритетных направлений деятельности Министерства обороны.

По словам Сергея Шойгу, "сегодня войска выходят на новый качественный уровень готовности к оперативному реагированию на угрозы военной безопасности Российской Федерации, к участию в миротворческих операциях и операциях в составе КСОР ОДКБ".

Министр обороны привел ряд фактов, подтверждающих это.

В прошлом году для повышения боевых возможностей войск проведено 18 организационных мероприятий, сформировано 8 воинских частей и подразделений.

Проведенные мероприятия значительно повысили устойчивость управления войсками, увеличили боевую мощь десантно-штурмовых соединений на Западном и Юго-Западном стратегических направлениях.

В настоящее время идет активное переоснащение соединений и воинских частей современными и перспективными образцами вооружения и военной техники. Сейчас их доля составляет 63,7%.

Суммарный боевой потенциал войск возрос на 12%.

В текущем году на 8% повысилась интенсивность подготовки войск. Военнослужащие совершили более 90 тыс. прыжков с парашютом. Десантирован 91 объект.

В эти дни тактическая группа ВДВ принимает участие в ежегодном совместном учении "Славянское братство", которое проходит в Республике Сербия.

В августе в Рязанской области состоится четвертое совместное учение с подразделениями вооруженных сил Арабской Республики Египет "Защитники дружбы". В этом учении также будут задействованы белорусские военнослужащие.

До конца текущего года Воздушно-десантным войскам предстоит принять участие в стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019" и совместном учении контингентов КСОР ОДКБ "Взаимодействие-2019", повысить оснащенность современным вооружением и техникой до 65%, ввести в эксплуатацию 80 зданий и сооружений, что позволит обустроить военную инфраструктуру четырех соединений, обеспечить надлежащее хранение и обслуживание техники, создать достойные условия для проживания военнослужащих.

В заседании Коллегии приняли участие руководящий состав Вооруженных Сил, представители органов государственной власти, оборонно-промышленного комплекса, общественных организаций, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.