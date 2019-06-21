На учении "Славянские-братство-2019" российские десантники используют автоматы АК-74М с комплектом модернизации "Обвес"

ЦАМТО, 20 июня. Подразделения российских десантников, принимающих участие в проходящем на территории Сербии российско-сербско-белорусском учении "Славянское братство-2019", вооружены автоматами АК-74М с комплектом модернизации КМ-АК "Обвес".

В комплект входит цевье с двумя боковыми и нижней планкой для крепления разнообразной фурнитуры, таких, как различные фонари или лазерные целеуказатели, передняя рукоятка на цевье, эргономичная рукоятка управления огнем, переходник со штатного приклада АК-74М на телескопические приклады с возможностью складывать их в обе стороны коробки, телескопический приклад, пламегаситель нового типа и предохранитель с "полочкой" под указательный палец (позволяет менять режим огня, не отпуская рукоятку).

Самые важные элементы – это ствольная накладка с направляющей, крепящаяся через вкладку в цевье, что обеспечивает конструкции достаточную жесткость для размещения насадок и крышка ствольной коробки, которая обеспечивает определенный запас прочности для удержания тяжелой оптики, в том числе различных коллиматорных прицелов.

Конструкцией предусмотрена также установка 40-мм подствольного гранатомета и штык-ножа.

Данный комплект модернизации позволяет в 1,5 раза повысить эффективность боевого применения оружия на дальности до 300 м в любое время суток и в различных климатических условиях, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.