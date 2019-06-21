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21.06.2019
ЦАМТО

ВМС Филиппин приняли на вооружение два вертолета AW-159 "Уайлдкэт"

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AW159
Многоцелевой боевой вертолет AW159 Wildcat разработки AgustaWestland.
Источник изображения: Архив

ЦАМТО, 20 июня. В рамках празднования 121-й годовщины образования ВМС Филиппин на ВМБ "Гераклео Алано" (Санглей Пойнт, Кавите) 17 июня состоялась церемония принятия на вооружение двух новых противолодочных вертолетов AW-159 "Уайлдкэт" производства группы Leonardo.

Как сообщал ЦАМТО, 23 марта 2016 года МНО Филиппин заключило с группой Finmeccanica (ныне Leonardo) контракт стоимостью 5,362 млрд. филип. песо (114 млн. долл.) на поставку двух вертолетов ПЛО AW-159. Соглашение также включает поставку боеприпасов, вспомогательного оборудования, обучение личного состава и комплексную логистическую поддержку. Обе машины были собраны на предприятии вертолетного подразделения группы Leonardo в Йовиле (Великобритания) и доставлены в Манилу 7 мая 2019 года.

Вертолеты AW-159 предназначены для размещения на палубе кораблей и могут применяться даже в условиях высокого волнения моря для обнаружения, сопровождения и, при необходимости, поражения надводных и подводных угроз. Вертолеты войдут в состав эскадрильи MH-40 авиационного крыла ВМС Филиппин. AW-159 планируется разместить на борту новых 2600-тонных фрегатов, которые заказаны южнокорейской судостроительной компании Hyundai Heavy Industries (HHI).

AW-159 развивает скорость до 291 км/ч, максимальная дальность полета – 777 км, перегоночная дальность – 963 км, продолжительность полета – 4 часа 30 минут (при использовании дополнительных топливных баков).

Вертолеты будут вооружены противотанковыми ракетами "Спайк-NLOS" израильской компании Rafael и легкими торпедами "Блю Шарк" южнокорейской компании LIG NEX1.

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Страны
Великобритания
Израиль
Филиппины
Южная Корея
Продукция
AW159
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Leonardo
LIG Nex1
Rafael
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