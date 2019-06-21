Один из танков Т-90С первой партии, доставленной во Вьетнам, декабрь 2018 года.

ЦАМТО, 20 июня. Россия и Вьетнам наращивают взаимодействие в военной и военно-технической сферах, заявил 19 июня начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на встрече с начальником Главного политического управления Вьетнамской народной армии Лыонг Кыонгом.

"Военное и военно-техническое сотрудничество остаются важнейшими элементами всеобъемлющего стратегического партнерства, которые за последнее время заметно активизировались, – сказал Валерий Герасимов. – Вьетнам давний, проверенный временем партнер России, отношения с которым носят особый, доверительный характер".

Глава российского Генштаба отметил, "поступательную динамику двустороннего политического диалога на высшем уровне".

По словам генерала армии Валерия Герасимова, первостепенное значение придается реализации договоренностей, достигнутых входе состоявшихся в мае текущего года в Москве встреч президента России Владимира Путина и председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком.

Валерий Герасимов подчеркнул, что визит вьетнамского коллеги проходит в ключевой период развития двусторонних отношений, он обусловлен проводимым Годом Вьетнама в России и России во Вьетнаме.

Начальник Генерального штаба ВС РФ также напомнил, что 22 мая 2019 года в Москве состоялась торжественная церемония открытия "перекрестных годов" с участием глав правительств двух стран.

В свою очередь, Лыонг Кыонг отметил на переговорах, что основная цель визита вьетнамской делегации в Москву – укрепление стратегического партнерства с Россией в военной и военно-технической сферах, а также налаживание взаимодействия с недавно созданным в России Главным военно-политическим управлением Вооруженных Сил, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.