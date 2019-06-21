Войти
21.06.2019
Российская газета

Без единого выстрела: в США рассказали о роли С-400 в гибридной войне

824
0
0
Источник изображения: rg.ru

Западные аналитики назвали истинную причину, по которой НАТО следует опасаться системы С-400.

В издании RealClearDefense вышла статья, в которой российский ЗРК С-400 рассматривается в несколько неожиданном ракурсе.

Вначале автор Адам Кэбот отмечает, что внимание мировых СМИ давно приковано к комплексам дальнего радиуса действия С-400. Много говорится о впечатляющих возможностях ЗРК в борьбе с боевыми самолетами, крылатыми и баллистическими ракетам.

Впрочем, отмечает эксперт, система еще не прошла испытания в боевых условиях.

Однако при этом немногие осознают, что С-400 является еще и эффективным стратегическим оружием. И оно, как следует из размышлений автора, уже давно пущено в ход. Речь идет о гибридной войне.

Во-первых, в условиях санкций Россия получает экономическую выгоду от продажи комплекса. А в числе реальных и потенциальных покупателей ЗРК С-400 уже есть Китай, Индия, Турция, Саудовская Аравия и Катар.

Реализация высокотехнологичного оружия позволяет Росси диверсифицировать экономику, сокращая зависимость от экспорта природных ресурсов. К тому же деньги, вырученные в этой сфере, пойдут на финансирование дорогостоящих программ по модернизации армии.

Во-вторых, С-400 положительно влияет на престиж и международный статус страны. Комплекс является наглядным примером того, что Россия способна разрабатывать самое передовое оружие. А, значит, с ней надо считаться.

В-третьих, приобретение С-400 Пекином укрепляет военные связи между Россией и Китаем.

Наконец, в-четвертых, продажа российских систем Турции, демонстрирует эффективность С-400 как инструмента гибридной войны. Сделка вносит серьезный раскол в НАТО. С-400. Причем все это, подчеркивает аналитик, "происходит без единого выстрела". "Развертывание российских ЗРК с ее мощными радарами на территории НАТО будет значительной победой Путина, если эта сделка состоится".

А если США из-за этого откажутся поставлять Турции истребители F-35 и Анкара восполнит пробел российскими самолетами, Россия выиграет еще в большей степени.


Олег Корякин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Катар
Китай
Россия
Саудовская Аравия
США
Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Похожие новости
25.01.2019
Новый железный занавес: российская система ПВО бросает вызов американской авиации (The Wall Street Journal, США)
10.10.2018
Где Индия расположит ЗРК С-400? Планы Нью-Дели
28.12.2017
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере 2018 года
16.03.2016
Экспорт вооружений: «смена поколений» неизбежна
19.04.2012
Клуб транжир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.06 13:59
  • 2
Эволюция военной мысли США может предполагать применение ядерных боезарядов малой мощности на поле боя - Рябков
  • 21.06 13:55
  • 35
Новое оружие: в России могут появиться электромагнитные боеприпасы
  • 21.06 13:47
  • 2
Шойгу: ПРО Москвы модернизируют к 2022 году
  • 21.06 13:46
  • 17
The National Interest (США): мы выяснили, что именно Россия думает о китайском малозаметном истребителе J-20
  • 21.06 13:38
  • 3
Европа завидует российскому Су-57
  • 21.06 12:47
  • 6
National Interest попытался отыскать у J-20 русскую "ДНК"
  • 21.06 12:43
  • 24
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 21.06 12:33
  • 12
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 21.06 12:20
  • 1
Туристы отправятся на МКС в 2021 году
  • 21.06 11:02
  • 15
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 21.06 11:00
  • 2
Самолет-амфибия Бе-200ЧС будет поставляться в США с 2020 года
  • 21.06 10:19
  • 15
Asia Times (Гонконг): Россия — по-прежнему слабейшая из сверхдержав
  • 21.06 03:11
  • 6
Су-57 вооружат быстрее
  • 21.06 02:58
  • 1
Превзойти всех: в Минобороны рассказали о новейшем вооружении Су-57
  • 21.06 00:29
  • 11
Модернизированный носитель "Калибров" фрегат "Маршал Шапошников" уйдет в море к концу года