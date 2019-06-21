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21.06.2019
Военно-промышленный курьер

Над Ираном долетался американский беспилотник

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Источник изображения: vpk-news.ru

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что системой противовоздушной обороны был сбит американский беспилотный летательный аппарат, передает Press TV.

Речь идет о беспилотнике Goobal Hawk. Отмечается, что он был уничтожен во время пролета над Персидским заливом в южных границах Ирана. Это произошло в районе Кухе Мубарак в провинции Хормозган.

О возможном военном конфликте США и Ирана говорят после атак на нефтяные танкеры в Оманском заливе, ответственность за которые Вашингтон возложил на Тегеран. Иран категорически отрицает все обвинения.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Оман
США
Проекты
БПЛА
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