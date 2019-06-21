Над Ираном долетался американский беспилотник

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что системой противовоздушной обороны был сбит американский беспилотный летательный аппарат, передает Press TV.

Речь идет о беспилотнике Goobal Hawk. Отмечается, что он был уничтожен во время пролета над Персидским заливом в южных границах Ирана. Это произошло в районе Кухе Мубарак в провинции Хормозган.

О возможном военном конфликте США и Ирана говорят после атак на нефтяные танкеры в Оманском заливе, ответственность за которые Вашингтон возложил на Тегеран. Иран категорически отрицает все обвинения.