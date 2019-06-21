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21.06.2019
Военно-промышленный курьер

Почему США не любят С-400

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Источник изображения: vpk-news.ru

США и их союзникам по Североатлантическому альянсу следует опасаться зенитных ракетных комплексов С-400, которые могут разместить на территории Турции, из-за возможности их применения в качестве средства борьбы в экономической войне, пишет National Interest.

Портал перечисляет ряд преимуществ С-400, которые могут принести много неприятностей США.

Во-первых, прибыль от продажи ЗРК: среди уже существующих и потенциальных покупателей числятся Китай, Индия, Турция, Саудовская Аравия и Катар. Это способствует диверсификации экономики и создает базу для модернизации российского вооружения.

Во-вторых, престиж и мировой статус России как разработчика продвинутых систем вооружения.

В-третьих, установление и развитие связей со странами – покупателями С-400, поскольку, помимо приобретения ЗРК, следует обучить военнослужащих работе с ним и проводить техническое обслуживание.

Кроме того, ЗРК может использоваться в "гибридной войне". Так, еще не завершенная продажа С-400 Турции, которая входит в НАТО, уже привела к расколу в альянсе. В случае, если сделка будет полностью завершена, Москва одержит значительную победу, разместив системы отечественного производства с мощными РЛС на территории НАТО.

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Страны
Индия
Катар
Китай
Россия
Саудовская Аравия
США
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Проекты
NATO
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