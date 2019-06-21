В Санкт-Петербурге показали "космический" трамвай

"Роскосмос" презентовал в Санкт-Петербурге низкопольный трамвай, который получил название "Челябинский метеор". Новый вагон был представлен на международном инновационном форуме пассажирского транспорта SmartTRANSPORT.

"Уже разработаны и другие интересные модели. Ждём заказы!", - написал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в своем Twitter.

Как сообщает РИА Новости, ранее Рогозин рассказал, что "Роскосмос" и компания "Инвитро" создадут СП, в рамках которого изготовят "медицинский" трамвай. Ранее сообщалось, что Рогозин переименовал ракету "Союз-5" в "Иртыш", дал название сверхтяжелой ракете "Енисей" и посадочному модулю совместной с Европой миссии к Марсу "ЭкзоМарс-2020" - "Казачок", анонсировал смену названия космического корабля "Федерация". Также при нем сменилось название опорного банка ракетно-космической отрасли на "Роскосмосбанк".