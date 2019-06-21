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21.06.2019
ТАСС

КРЭТ представит на форуме "Армия" инновационное оборудование для обеззараживания воздуха

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Новый бренд КРЭТ
Новый бренд Концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ).
Источник изображения: http://www.kret.com/

Прибор обеспечивает полную инактивацию бактерий, вирусов, спор плесени, летучих органических соединений, отметили в пресс-службе предприятия концерна "Радиоэлектронные технологии"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) продемонстрирует на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" инновационный прибор очистки и обеззараживания воздуха. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе предприятия.

"Прибор обеспечивает полную инактивацию бактерий, вирусов, спор плесени, летучих органических соединений, удаляет неприятные запахи и является единственным эффективным средством против туберкулезной палочки", - отметили в пресс-службе.

Производителем оборудования является Раменский приборостроительный завод. Особенность прибора - возможность адаптации его габаритов под требования заказчика.

Разработчики отмечают, что приборы могут использоваться в системе вентиляции железнодорожных вагонов для очистки циркулирующего воздуха от бактерий, вирусов, спор плесени и прочих органических соединений. Образцы оборудования для железнодорожного состава уже прошли успешные испытания. Кроме того, использование такого оборудования актуально для медицинских учреждений, офисов, школ, производственных помещений.

"На сегодняшний день в мире не существует аналогов данной технологии, и все альтернативные устройства имеют или низкую эффективность, или существенные ограничения по использованию", - процитировали в пресс-службе слова директора завода Александра Митюшкина.

КРЭТ - крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. Входит в состав госкорпорации "Ростех". Основные направления деятельности: разработка и производство систем и комплексов бортового радиоэлектронного оборудования для гражданской и военной авиации, радиолокационных станций воздушного базирования, средств государственного опознавания, комплексов радиоэлектронной борьбы, измерительной аппаратуры различного назначения. В состав концерна входят более 65 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и серийных заводов.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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КРЭТ
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АРМИ-20XX
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