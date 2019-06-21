СМИ Китая рассказали о проблемах США из-за отказа от двигателей РФ

Китайские СМИ рассказали о проблемах, с которыми столкнулись США из-за санкций, введенных против России и отказа от российских двигателей.

Не так давно во время испытаний первой ступени новой ракеты-носителя OmegA произошел взрыв. Это может быть свидетельством того, что США не способны создать надежный силовой агрегат. При этом после 2022 года Вашингтон намерен отказаться от закупок российских ракетных двигателей РД-180, пишет "Федеральное агентство новостей" со ссылкой на китайское издание Sohu.

Аналитики считают, что американцы сами навредили себе, так как прекратили широкоформатное сотрудничество с Россией. Соединенные Штаты планируют решить проблему с двигателями до 2022 года, но эксперты из КНР сомневаются в том, что им удастся осуществить задуманное.

3 апреля в ходе слушаний в палате представителей конгресса глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд заявил, что Америка прекратит закупать российские ракетные двигатели РД-180 после 2022 года.

При этом он выразил уверенность в том, что у военных не возникнет проблем с созданием американского двигателя и рассматривать запасные планы на случай провала Пентагон не планирует.

В США c 1997 года используют в своих ракетах "Атлас-5" российские двигатели, а попытки создать собственные аналоги пока не успешны. В 2015 году из-за обострения кризиса в американо-российских отношениях конгресс запретил закупки этих комплектующих, однако позже снял ограничение из-за невозможности найти им замену.

С того момента США было поставлено 17 ракетных двигателей.