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21.06.2019
Российская газета

Вертолеты ТОФ Ка-27 приземлились на палубу плавучего госпиталя

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Источник изображения: Пресс-служба ВВО

Поисково-спасательные и противолодочные вертолеты Тихоокеанского флота Ка-27 отработали взлеты и приземления на палубу госпитального судна "Иртыш". Тренировка проходила в заливе Петра Великого.

- Летчики морской авиации выполнили полеты с авианесущего корабля. Три вертолета Ка-27 осуществили порядка 15 взлетов и посадок на палубу судна на ходу и на стопе, - сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Таким образом военнослужащие отрабатывали практические навыки в выборе оптимального курса захода на посадку, ориентиров и точности приземления. Кроме того, воздушные судна дозаправились топливом на "Иртыше".

Одновременно экипажи двух вертолетов Ка-27ПЛ провели тренировку по поиску и слежению за подводной лодкой условного врага с помощью гидроакустических станций.

Подобные задачи летчики будут выполнять еще несколько дней. Им предстоит приземлиться на корабль в темное время суток и в сложных метеоусловиях.


Юлия Гарднер

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ка-27
Ка-27ПЛ
Пётр Великий
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
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