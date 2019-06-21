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21.06.2019
Lenta.ru

"Адмирал Горшков" в Карибском море "обнажил" проблемы ВМФ России

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Источник изображения: Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Головной фрегат "Адмирал Горшков" проекта 22350 Военно-морского флота (ВМФ) России является самым современным российским боевым кораблем, однако не отправляется в дальнее плавание без буксировочной техники, пишет The Drive.

"Отправка [в Карибское море] первого и пока единственного фрегата проекта 22350 явно предназначена продемонстрировать новейшие возможности российского флота", — отмечает американское издание.

Далее в публикации The Drive обращает внимание на сопровождающие "Адмирал Горшков" судно тылового обеспечения "Эльбрус", средний морской танкер "Кама" и спасательный буксир "Николай Чикер".

"Состав отряда подчеркивает сохраняющиеся трудности, с которыми фактически сталкивается ВМФ России, по-настоящему распространяя свою силу далеко от берегов страны", — заключает издание, напоминая, что "Николай Чикер" известен тем, что ранее принимал участие в буксировке единственного российского авианосца "Адмирал Кузнецов".

Тем не менее, The Drive признает, что "Адмирал Горшков" буксировочная техника до сих пор не потребовалась.

18 июня "Адмирал Горшков" начал проходить Панамский канал, ведущий из Тихого океана в Карибское море.

В октябре 2018 года Business Insider написал, что российские корабли, отправляющиеся в дальнее плавание во время учений НАТО в сопровождении буксировочной техники, выступают знаковым свидетельством самой большой проблемы ВМФ России.

Головной фрегат "Адмирал Горшков" заложен в 2006-м, спущен на воду в 2010-м и вошел в состав флота в 2018 году. Второй фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" проходит ходовые испытания. Третий и четвертый корабли, "Адмирал Головко" и "Адмирал Исаков", находятся в стадии постройки. Фрегаты проекта 22350 обладают водоизмещением в 4,5 тысячи тонн и могут нести до 16 "Калибров".

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Страны
Панама
Россия
США
Продукция
Адмирал Горшков
Адмирал Исаков
Адмирал Кузнецов
Проекты
1143 Кречет
22350
23120 Эльбрус
NATO
Авианосец
Военные учения
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