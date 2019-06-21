Более 2,2 тыс. гранатометчиков ВВО изучат новые приемы боя на сборах в восьми регионах

В программу практических стрельб включены элементы, основанные на опыте ведения современных вооруженных конфликтов

ТАСС, 20 июня. Более 2,2 тыс. гранатометчиков Восточного военного округа (ВВО) участвуют в масштабных сборах, которые проходят на полигонах округа в восьми регионах. Им предстоит, в частности, изучить новые тактические приемы высокоманевренного боя, сообщил в четверг начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

"На полигонах Восточного военного округа в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Амурской, Еврейской автономной и Сахалинской областях стартовали масштабные сборы с гранатометчиками. Особенностью проведения мероприятий является изучение новых тактических приемов, используемых в ходе современного высокоманевренного боя, в частности при уничтожении мобильных групп "противника", - сообщил Гордеев.

Так, гранатометчикам предстоит выполнять стрельбы совместно со снайперскими парами, это значительно увеличивает эффективность поражения движущихся на высокой скорости целей. Наблюдение за местностью будет вестись с применением современных станций и комплексов разведки. Обнаружив "неприятеля", военнослужащие идентифицируют его, определят расстояние до него и выполнят корректировку огня с учетом имеющихся метеоданных. Помимо этого гранатометчики будут использовать дневные и ночные приборы прицеливания и наблюдения в условиях ведения огня со сменой позиций по целям, находящимся на различной дальности.

"К мероприятиям привлекаются более 2,2 тыс. военнослужащих, в программу практических стрельб включены элементы, основанные на опыте ведения современных вооруженных конфликтов. Огневое поражение целей будет наноситься из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В и автоматических гранатометов станковых АГС-17 "Пламя", - сообщил Гордеев.