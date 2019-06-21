Войска ЦВО готовы к отражению возможных террористических угроз - командующий

Москва. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Военно-политическая обстановка в Центральной Азии ухудшается, однако войска Центрального военного округа (ЦВО) в полной мере готовы защищать южные рубежи России и противостоять возможным террористическим угрозам, заявил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

"Хочу подчеркнуть, что благодаря регулярным учениям и тренировкам, новой технике войска ЦВО готовы адекватно реагировать на все вызовы и угрозы, возникающие в Центрально-Азиатском регионе", - сообщил Лапин в интервью, опубликованном в четверг в "Российской газете".

Он отметил, что "сейчас на Центрально-Азиатском стратегическом направлении сохраняется тенденция ухудшения военно-политической обстановки".

"В частности, ситуация в Афганистане продолжает деградировать. Это государство может стать новым прибежищем для террористических группировок, откуда они будут перемещаться по всему Евразийскому пространству. Это может послужить глобальным фактором дестабилизации. Ведь любое резкое изменение обстановки способно стремительно перерасти в вооруженный конфликт", - подчеркнул генерал-полковник.

По его словам, союзники России по СНГ понимают, что борьбу с терроризмом нужно вести сообща, поэтому регулярно проводят совместные учения и тренировки.

"В этом году спланировано провести более 70 мероприятий подготовки. Главным событием этого года станет стратегическое командно-штабное учение "Центр-2019", которое будет проводиться на полигонах ЦВО, Казахстана, Киргизии и Таджикистана", - приводит издание слова Лапина.

При этом, по его мнению, "реагировать на нарастание напряжения в Центрально-Азиатском регионе можно и последовательным развитием войск округа".