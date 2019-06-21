"Укроборонпром" похвалился успешным испытанием станция РЭБ Р-330КВ1М

Источник изображения: Фото: ГК "Укроборонпром"

Первый серийный образец станции радиоэлектронной борьбы Р-330КВ1М, прошел испытания на одном из полигонов в Харьковской области. Как сообщает концерн "Укроборонпром", машина якобы подтвердила все заданные характеристики, выполнив задача подавления системы радиосвязи "условного противника".

Р-330КВ1М - автоматизированная станция радиопомех коротковолновой радиосвязи, которая способна дезорганизовать радиосвязь на расстоянии в несколько десятков километров.

Р-330КВ1М позволяет блокировать работу всех современных коротковолновых радиостанций, в том числе и тех, которые созданы специально для работы в условиях активных радиопомех.

Источник изображения: Фото: ГК "Укроборонпром"

Подчеркивается, что новинка "Укроборонпрома" полностью соответствует к требованиям станций РЭБ в странах НАТО.

Р-330КВ1М является частью комплекса Р-330УМ "Мандат", в состав которого также входят станции радиопомех, радиоразведки и управления.

В то же время станция радиопомех коротковолновой радиосвязи Р-330КВ1М может работать как в составе комплекса" Мандат ", так и отдельно.