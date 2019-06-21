Новые тягачи БАЗ - 6403 для перевозки танков поступили на вооружение ЦВО

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

Новые седельные тягачи высокой проходимости БАЗ - 6403 в количестве 4 штук с тяжелыми полуприцепами для перевозки основных боевых танков поступили на вооружение Центрального военного округа.

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

Как сообщает пресс-служба ЦВО, автомобили пополнили парк отдельного ремонтно-восстановительного полка дислоцированного в Челябинской области. Эта часть была сформирована в конце минувшего года.

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

Данная техника позволяет значительно увеличить возможности подразделений по эвакуации тяжелой бронетехники в условиях бездорожья.

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

Седельный тягач БАЗ - 6403 имеет колесную формулу 8х8, предназначен для буксировки полуприцепов, как по дорогам всех категорий, так и по бездорожью.

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

Оснащен полуприцепом-тяжеловозом 3ППТ65 для перевозки тяжеловесных неделимых грузов и транспортных средств, а с установленными бортами - для перевозки армейских грузов.

Грузоподъемность полуприцепа 63 тонны, собственная масса 23,8 тонны.