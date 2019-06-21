Новые тягачи БАЗ - 6403 для перевозки танков поступили на вооружение ЦВО
Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"
Новые седельные тягачи высокой проходимости БАЗ - 6403 в количестве 4 штук с тяжелыми полуприцепами для перевозки основных боевых танков поступили на вооружение Центрального военного округа.
Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"
Как сообщает пресс-служба ЦВО, автомобили пополнили парк отдельного ремонтно-восстановительного полка дислоцированного в Челябинской области. Эта часть была сформирована в конце минувшего года.
Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"
Данная техника позволяет значительно увеличить возможности подразделений по эвакуации тяжелой бронетехники в условиях бездорожья.
Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"
Седельный тягач БАЗ - 6403 имеет колесную формулу 8х8, предназначен для буксировки полуприцепов, как по дорогам всех категорий, так и по бездорожью.
Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"
Оснащен полуприцепом-тяжеловозом 3ППТ65 для перевозки тяжеловесных неделимых грузов и транспортных средств, а с установленными бортами - для перевозки армейских грузов.
Грузоподъемность полуприцепа 63 тонны, собственная масса 23,8 тонны.
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