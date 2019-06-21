Пожар на индийской подводной лодке Sindhukesari

Как сообщают индийские СМИ, министерство обороны Индии 17 июня 2019 года запросило у ВМС Индии подробный отчет о пожаре на индийской большой дизель-электрической подводной лодки S 60 Sindhukesari российской постройки проекта 877ЭКМ. Фактически скрываавшийся индийским флотом факт пожара, как сообщается, имел место еще в начале марта 2019 года при нахождении лодки на военно-морской верфи (флотском судоремонтном предприятии) в Мумбае, вскоре после возвращения лодки в Индию после четырехлетнего второго среднего ремонта и модернизации в Северодвинске.

Офицеры большой дизель-электрической подводной лодки S 60 Sindhukesari ВМС Индии российской постройки проекта 877ЭКМ на церемонии выкатки лодки из цеха головного предприятия АО "Центр судоремонта "Звездочка" в Северодвинске по окончании ее второго среднего ремонта и модернизации, 11.06.2018 (с) www.facebook.com/IndianDefenceFacts

Сообщается, что пожар на борту Sindhukesari произошлел во время сварочных работ при установке на лодке в Мумбае "оборудования национального производства" (также на лодке велись работы по установке нового прископа производства американской корпорации L3 Communications). Пострадавших не было, однако ущерб, нанесенный подводной лодке, не разглашается.

Как сообщила индийская газета "The Economic Times", в результате поара "критические компоненты" в центральном посту лодки были покрыты продуктами сгорания и сажей. Все они должны быть проверены и очищены, прежде чем подводной лодке будет дано разрешение на выход в море. Группы российских и индийских специалистов работали на подводной лодке с момента аварии, и ее системы и узлы тщательно проверяются для оценки долгосрочных последствий пожара.

Подводная лодка S 60 Sindhukesari является шестой построенной в в СССР для Индии подводной лодкой проекта 877ЭКМ. Лодка (заводской номер 01313, в постройке имела обозначение Б-804) была построена на Ленинградском Адмиралтейском объединении (ЛАО, ныне АО "Адмиралтейские верфи") в Ленинграде и сдана ВМС Индии в конце 1988 года. В 1999-2001 года лодка прошла на АО "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге первый средний ремонт и модернизацию по проекту 08773.

В октябре 2015 года министерство обороны Индии заключило контракт стоимостью 1197 кроров рупий (около 171 млн долл) на проведение второго среднего ремонта и модернизации подводной лодки Sindhukesari на головном предприятии АО "Центр судоремонта "Звездочка" в Северодвинске. В июне 2016 года лодка транспортным судном была доставлена из Индии в Северодвинск. Работы по ремонту лодки были завершены на "Звездочке" к концу 2018 года и в феврале 2019 года Sindhukesari была на транспортном судне доставлена из Свеверодвинска обратно в Мумбай.

Напомним, что однотипная подводная лодка ВМС Индии S 63 Sindhurakshak проекта 877ЭКМ затонула в Мумбае в результате пожара и взрывов в первом отсеке 14 августа 2013 года. Еще одна индийская лодка этого проекта S 59 Sindhuratna cерьезно пострадала во время пожара в третьем отсеке в море близ Мумбая 26 февраля 2014 года, при этом погибли два офицера.