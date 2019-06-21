Промышленный шпионаж в ходе салона в Ле Бурже

Как сообщает Guerric Poncet в материале "Le Salon du Bourget est-il un nid d'espions?", опубликованном французским изданием "Le Point", авиационный салон в Ле Бурже открылся 17 июня, на нем собираются крупные экономические игроки, правда с большим военным уклоном, а также это праздник для шпионов со всего мира. Делегация приезжают не только за тем, что затовариваться. По словам главы Управления по разведке и безопасности министерства обороны (DRSD) Франции Эрика Буке, "в экономике у нас нет друзей. У нас только могут быть интересы, которые сближают нас с другими. Иногда.".

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По мнению этого бывшего главы Главного управления внешней безопасности (DGSE) "теперь шпионаж избавился от комплексов", конечно же, с учетом действий, предпринимаемых Китаем и Россией. Но кроме того этим занимаются и другие игроки, включая союзников и стран-членов Евросоюза. Речь идет о попытках, удачных и не очень, кражи промышленных секретов, экономической информации и личных данных, а они, в свою очередь, позволяют заниматься фишингом еще более эффективно в отношении ключевых фигур из компаний-жертв. Каждая компания или организация располагает собственными ресурсами по безопасности и наблюдению, но им в случае необходимости может быть оказана поддержка со стороны государственных служб. Во Франции это, к примеру, DRSD.

Сотрудник DRSD, глава оперативного центра, полковник, просивший не называть его имя, пояснил изданию, что "мы рекомендуем компаниями на таких салонах как Бурже ограничить пронос с собой чувствительного оборудования и документов". По его словам, главная опасность зачастую исходит от дипломатических делегаций. Это идеальное прикрытие для шпиона: промыщленники обязаны радушно принимать делегации по причине экономических и иногда политических соображений.

По словам офицера, "все сотрудники уязвимых компаний должны быть внимательны не только на самом салоне, но также в общественном транспорте или общественных местах: в случае Ле Бурже надо быть внимательным в электричке RER, на которой едут на салон практически все участники. По его мнению, правилом должно быть состояние внимательности, то есть, следить за необычными ситуациями, чтобы доложить оперативным сотрудникам.

Как отмечает сотрудник киберподразделения DRSD, что на салоне весьма высока угроза кибершпионажа: для промышленников здесь повышенная опасность, так как они находятся далеко от своего офиса и не используют привычную инфраструктуру и привычные сети. Он показал автору статью скриншот активности вайфай точек на салоне 2017 года. На нем были видны аномалии: глубокой ночью резко вырос обмен данными, хотя все стенды были закрыты.

На салоне может иметь место скачивание личных и корпоративных данных, но также акты саботажа в отношении презентаций, например, поставка помех БЛА. Это кошмар для производственников, которым важен имидж так же, как и новые контракты.