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21.06.2019
bmpd.livejournal.com

Спущен на воду головной противодиверсионный катер проекта 21980 для Росгвардии

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19 июня 2019 года в Рыбинске (Ярославская область) на АО "Судостроительный завод "Вымпел" (входит в Группу компаний "Калашников") состоялся торжественный спуск на воду головного катера специального назначения (противодиверсионного) проекта 21980 (шифр "Грачонок") с заводским номером 01225 и бортовым номером "478", построенного для Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии).

Спуск на воду на АО "Судостроительный завод "Вымпел" головного катера специального назначения (противодиверсионного) проекта 21980 (шифр "Грачонок") с заводским номером 01225 и бортовым номером "478", построенного для Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии). Рыбинск, 19.06.2019 (с) sdelanounas.ru

В торжественной церемонии спуска на воду участвовали директор Федеральной службы Войск Национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующий Войсками Национальной гвардии Российской Федерации Виктор Золотов, генеральный директор Группы компаний "Калашников" Владимир Дмитриев, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, управляющий директор судостроительного завода "Вымпел" Олег Гончаров.

После спуска на воду, проведения швартовных и заводских ходовых испытаний катер отправится к месту несения службы на Чёрное море, где ему предстоит пройти государственные испытания.

Напомним, что в конце 2017 года ССЗ "Вымпел" заключил контракт на постройку четырех противодиверсионных катеров проекта 21980 (шифр "Грачонок") для Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии). Судя по размещенной ранее Росгвардией закупочной документации, стоимость контракта должна была составить 4,1 млрд рублей, а поставка катеров была намечена к 1 ноября 2019 года. Катера предназначены "для выполнения специальных задач в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации" - фактически, как уже сообщалось, главной задачей данных катеров в составе Росгвардии должна стать охрана Крымского моста.

Головной катер проекта 21980 для Росгвардии с заводским номером 01225 был заложен на ССЗ "Вымпел" 15 мая 2018 года. К настоящему времени на предприятии ведется постройка и трех остальных катеров (заводские номера с 01226 по 01228).

К настоящему времени для ВМФ России заказаны уже 22 противодиверсионных катера проекта 21980, из которых с 2010 года ВМФ введено в строй 18 катеров (девять были построены на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" в Зеленодольске, четыре - на АО "Судостроительный завод "Вымпел" в Рыбинске, и пять - на ОАО "Восточная верфь" во Владивостоке). Из этих 18 катеров шесть находятся в составе Черноморского флота, по пять - в составе Северного и Тихоокеанского флотов, и по одному - в составе Балтийского флота и Каспийской флотилии.

На церемонии спуска на воду на АО "Судостроительный завод "Вымпел" головного катера специального назначения (противодиверсионного) проекта 21980 (шифр "Грачонок") с заводским номером 01225 и бортовым номером "478", построенного для Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии). Рыбинск, 19.06.2019 (с) АО "Судостроительный завод "Вымпел" и Группа компаний "Калашников"

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Восточная верфь
Вымпел СЗ
ЗДЗ Горького
Росгвардия
Персоны
Дмитриев Владимир
Проекты
21980 Грачонок
БФ
КФ
ТОФ
ЧФ
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