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21.06.2019
Военное обозрение

Россия призывает США к полноценным переговорам по ДСНВ

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Москва предлагает Вашингтону приступить к полноценному переговорному процессу по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил зам секретаря Совбеза России Александр Венедиктов.

Источник изображения: topwar.ru

Россия призывает Америку "проявить максимум здравого смысла и прагматизма" для запуска полноценного переговорного процесса по запуску переговорного процесса по ДСНВ.

Ныне действующий Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений, он же СНВ-3, фактически представляет собой последний оплот перед деградацией ситуации в ракетно-ядерной сфере до положения, характерного для самых мрачных периодов холодной войны.

- цитирует слова заместителя секретаря Совета безопасности Российской Федерации Александра Венедиктова ТАСС.

В тоже время, по мнению Венедиктова, ситуация еще может быть выправлена.

Действие соглашения должно завершиться в 2021 году. Договор может быть пролонгирован на 5 лет.

6 июня президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что у России достаточно систем вооружения, способных обеспечить стране гарантированную безопасность на длительный период. В частности, Путин отметил превосходство Москвы в создании геперзвукового оружия. В силу этого, по мнению президента, продление договора СНВ-3, в случае отсутствия партнеров со стороны США, является необязательным.

Если никому не хочется продлевать Договор СНВ-3, ну, не будем тогда.

- заявил тогда российский президент.

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Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
СНВ-3
Ядерный щит
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